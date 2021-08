नई दिल्ली: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) इन दिनों अपने पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) की वजह से खूब चर्चा में हैं. राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और प्रकाशित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल, राज कुंद्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं. जब से राज कुंद्रा का नाम इस मामले में आया है लोग सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. अब बॉलीवुड के कुछ सितारों ने शिल्पा शेट्टी का समर्थन किया और उनके सपोर्ट में ट्वीट किया है.Also Read - Pornography case: कॉम्प्लिकेटेड है शिल्पा शेट्टी का पति से रिश्ता, स्ट्रेस में रहते हैं राज कुंद्रा, शर्लिन का खुलासा

मशहूर फिल्म निर्माता हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने शिल्पा के समर्थन में ट्वीट किया है. उन्होंने ट्रोलर्स पर निशाना साधते हुए कहा, 'अगर आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को अकेला छोड़ दें और कानून को फैसला करने दें? उन्हें कुछ गरिमा और गोपनीयता की अनुमति दें. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक जीवन में लोगों को खुद के लिए अकेले ही लड़ना पड़ता है और उन्हें न्यायिक परिणाम आने से पहले ही दोषी भी घोषित कर दिया जाता है.'

We’ve made a national sport out of blaming women for the mistakes of the men in their lives.

Glad she’s suing. https://t.co/XSK2sQY0uo

