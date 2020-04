मुंबई: बॉलीवुड में आज कल रीमेक का दौर चल रहा है और इस दौर को सिनेमा को चाहने वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं. हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया पर फिल्माया गया गाना ‘मसकली 2.0’ रिलीज किया गया जोकि ए.आर.रहमान के मशहूर गाने ‘मसकली’ का रीमेक वर्जन है. इस गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसे जम कर ट्रोल किया गया और निराशा जताई गई. Also Read - Entertainment News Today, April 10: AR रहमान के बाद 'मसकली' को लेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा भी हुए नाराज़ बोले....

फिल्मकार हंसल मेहता ने ऑस्कर विजेता ए.आर.रहमान के मशहूर गाने 'मसकली' के रीमेक वर्जन को खराब और कानफोड़ू कहा है. इस गाने को तुलसी कुमार और सचेत टंडन ने गाया है. मेहता ने ट्वीट किया, "पुराने गानों का रीक्रिएशन रुक सकता है, अगर लगो उन्हें नकार दें. यूट्यूब पर पुराने गानों के खराब वर्जन की भरमार है और इसलिए संगीत कंपनियां इन्हें बना रही हैं. वीडियोज देखना बंद कर दें. इन गानों को सुनना बंद कर दें. इन्हें कार्यक्रम में बजाना बंद कर दें. वे रुक जाएंगे. "

Yes. I am reacting to the awful, ear shattering #Masakali version. But check its YouTube views in 48 hrs. Then see how DJs blast it at events. And how people groove to the godawful version. Shit sells. While we cringe, somebody is laughing his way to the bank. Also Read - Filmmaker Hansal Mehta honoured to speak at Harvard Business School | हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में लेक्चर देंगे हंसल मेहता

— Hansal Mehta (@mehtahansal) April 9, 2020