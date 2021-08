हंसल मेहता की अगली निर्देशित फिल्म ‘फराज’ के मोशन पोस्टर का बुधवार रात अनावरण किया गया. अनुभव सिन्हा प्रोडक्शन, भूषण कुमार द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित, ‘फराज’ एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें जुलाई 2016 में बांग्लादेश को हिलाकर रख देने वाले होली आर्टिसन कैफे हमले को दर्शाया गया है.

हंसल मेहता ने कहा, “‘फराज’ गहरी मानवता की कहानी है और हिंसक प्रतिकूलताओं का सामना करने में इसकी अंतिम जीत है. हालांकि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है, यह एक गहरी व्यक्तिगत कहानी भी है जिसे मैंने लगभग 3 साल से अपने दिल के करीब रखा है. मुझे खुशी है कि अनुभव और भूषण इस कहानी का समर्थन कर रहे हैं और मुझे इस रोमांचक नाटक को ठीक उसी तरह बनाने में सक्षम कर रहे हैं जैसा मैंने सोचा था.”

भाई हंसल जब शाहिद देखी थी सोचा था इतनी अच्छी फ़िल्म कैसे बनाई जाती है। “फ़राज़” के बहाने कुछ हुनर चुरा रहा हूँ। Friends, honoured and privileged to be working with my friends @mehtahansal and #BhushanKumar Bless the young kids @zahankapoor @adityarawal1 pic.twitter.com/fLPa018MeO

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) August 4, 2021