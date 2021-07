Actresses who have temples on their name: बॉलीवुड सितारों की दुनिया हमेशा लाइमलाइट में रहती है. उनके किरदार और उनकी फिल्म पर लोग प्यार बरसाते हैं मगर कभी कभी फैन्स के प्यार जताने का तरीका ही कुछ अलग होता है. आज हम आपको कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिनके लिए लोगों के अंदर दीवानगी है. इन फिल्मी हसीनाओं का लाखों दिलों पर राज चलता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिनके नाम पर फैन्स ने मंदिर बनवाया और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं. तमिलनाडु में एक्ट्रेसेस के चाहने वालों ने इस तरीके से अपना प्यार जताया है. Also Read - Nidhhi Agerwal करेंगी प्यार भरी शुरुआत, Covid 19 में देंगी ये सुविधाएं

Also Read - साउथ एक्ट्रेस Nayanthara ने बॉयफ्रेंड Vignesh Shivan संग की सगाई, देखें कपल की रोमांटिक तस्वीरें

हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani)- बतौर एक्ट्रेस हंसिका ने अपना एक्टिंग डेब्यू अल्लू अर्जुन के अपोजिट तमिल सिनेमा की फिल्म देसामुदुरु से किया था और बॉलीवुड में उन्होंने हिमेश रेशमिया के साथ फिल्म आप का सुरूर से डेब्यू किया था. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हंसिका के नाम पर मंदिर बनाया गया है. Also Read - Hansika Motwani ने ऑफ व्हाइट लहंगा पहनकर लूटा दिल, वजन कम करने के बाद लग रही हैं बेहद HOT

निधि अग्रवाल (Nidhhi Agerwal)- साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस निधि अग्रवाल ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता है. निधि के फैंस ने चेन्नई में अभिनेत्री के लिए एक मंदिर बनाया है और मंदिर में रखी उनकी मूर्ति पर दूध और दही से अभिषेक भी किया है.

नमिता (Namitha)- साउथ की दिग्गज एक्ट्रेस नमिता भी इस लिस्ट में शामिल है. नान अवान इलई, अझगिया तमिल मगन, बिल्ला, इंग्लिशकरण और कोवई ब्रदर्स जैसी हिट फिल्में देने वाली अदाकारा नमिता के लिए लोग दीवाने हैं. साल 2008 में नमिता के फैंस ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में उनके लिए एक मंदिर बनाया.

नयनतारा (Nayanthara)- तेलगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में अपना सिक्का जमा चुकी एक्ट्रेस नयनतारा को कॉलीवुड की रानी के रूप में भी जाना जाता है. नयनतारा को फैन्स देवी की तरह मानते हैं और 2014 में फैन्स ने उनके लिए मंदिर बनाना चाहा लेकिन उन्होंने इससे साफ इंकार कर दिया.

खुशबु (Khushbu)- खुशबु की अदाकारी भी लोगों को बेहद पसंद आती है. उनके भी चाहने वाले लाखों में हैं. तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उनका मंदिर बनाया गया था लेकिन उनके कुछ आपत्तिजनक बयान को लेकर लोगों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया.