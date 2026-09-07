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2 करोड़ के बजट में 100 करोड़ का बिजनेस, जानें ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के मेकर्स को असल में कितना मुनाफा होता है

Hanuman Ansh Movie Analysis: बाबा नीब करौरी की आध्यात्मिक यात्रा पर बनी कम बजट की फिल्म हनुमान अंश की अप्रत्याशित सफलता ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: September 7, 2026, 2:23 PM IST
2 करोड़ के बजट में 100 करोड़ का बिजनेस, जानें ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के मेकर्स को असल में कितना मुनाफा होता है

Hanuman Ansh Movie Analysis: जब भी कोई छोटी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन करती है, तो हर तरफ ’50 गुना कमाई’ और ‘ऐतिहासिक मुनाफा’ जैसी सुर्खियां छा जाती हैं. भारतीय सिनेमा में ‘द कश्मीर फाइल्स’, ‘कांतारा’ या ’12वीं फेल’ जैसी फिल्मों ने यह साबित किया है कि कम बजट में भी बड़ा कारनामा हो सकता है. हाल ही में आई फिल्म हनुमान अंश ने भी ये दिखा दिया कि अगर आपकी कहानी में दम है और उसे पूरी सिद्दत के साथ नाया गया है, तो फिल्म लोगों के दिलों तक पहुंच ही जाती है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक 2 करोड़ मैं बनी फिल्म अगर 100 करोड़ या उससे अधिक कमाती है, तो इससे मेकर्स को कितना फायदी होता है.

100 करोड़ का कलेक्शन करने का मतलब यह है कि फिल्म बनाने वाले (प्रड्यूसर) की जेब में सीधे 98 करोड़ रुपये का मुनाफा आ गया? जवाब है बिल्कुल नहीं. दरअसल फिल्म बिजनेस का गणित थोड़ा अलग होता है. आइए समझते हैं कि 2 करोड़ में बनी फिल्म अगर 100 करोड़ कमाती है, तो कट-पिटकर निर्माता के हाथ कितना पैसा आता है.

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1. ग्रॉस और नेट कलेक्शन का फर्क (टैक्स कटौती)

खबरों में जो 100 करोड़ का आंकड़ा दिखाया जाता है, वह ‘ग्रॉस कलेक्शन’ (Gross Collection) होता है. यानी टिकट खिड़की पर दर्शकों द्वारा चुकाई गई कुल रकम.

GST / मनोरंजन कर

भारत में सिनेमा टिकटों पर 12% से 18% तक GST लगता है। 100 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन में से औसतन 15 से 18 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में सरकार के पास चले जाते हैं.

नेट कलेक्शन

टैक्स कटने के बाद जो रकम बचती है, उसे ‘नेट कलेक्शन’ कहते हैं. 100 करोड़ ग्रॉस का नेट कलेक्शन लगभग 82 से 85 करोड़ रुपये बैठता है.

2. थिएटर मालिकों (एग्जीबिटर्स) का हिस्सा

नेट कलेक्शन का पूरा पैसा भी प्रोड्यूसर का नहीं होता. फिल्म दिखाने वाले थिएटर (मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन) इसमें से अपना हिस्सा रखते हैं.

हफ्तों के हिसाब से शेयर:

पहले हफ्ते में कमाई का लगभग 50% हिस्सा थिएटर का और 50% डिस्ट्रीब्यूटर का होता है. दूसरे हफ्ते में यह 55%-45% हो जाता है. तीसरे हफ्ते से थिएटर मालिक 60% या उससे ज्यादा हिस्सा रखते हैं.

औसत शेयर: पूरी थिएट्रीकल रन (जब तक फिल्म सिनेमाघरों में चलती है) का अगर औसत निकालें, तो कुल नेट कलेक्शन का लगभग 45% से 50% हिस्सा ही प्रोड्यूसर/डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है.

कमाई: 82 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन में से प्रोड्यूसर का थिएट्रीकल शेयर लगभग 38 से 42 करोड़ रुपये बनता है.

3. नॉन-थिएट्रीकल राइट्स (असली जैकपॉट)

जो फिल्म 2 करोड़ में बनकर 100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर साबित होती है, उसके नॉन-थिएट्रीकल राइट्स (डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक) की मांग बाजार में रातों-रात बढ़ जाती है.

OTT राइट्स: 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म को Netflix, Amazon Prime या Zee5 जैसे प्लेटफॉर्म आसानी से 15 से 25 करोड़ रुपये में खरीद लेते .

सैटेलाइट (TV) राइट्स: टीवी चैनलों पर प्रसारण के अधिकार से 5 से 10 करोड़ रुपये तक मिल जाते हैं.

म्यूजिक और अन्य राइट्स: ऑडियो राइट्स से 1 से 3 करोड़ रुपये तक आ जाते हैं.

नॉन-थिएट्रीकल राइट्स से प्रोड्यूसर को कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई हो जाती है.

4. फिल्म का कुल बजट और मार्केटिंग खर्च (P&A)

फिल्म बनाने में 2 करोड़ रुपये लगे थे, लेकिन जब फिल्म सिनेमाघरों में बड़े पैमाने पर रिलीज की जाती है, तो उसके प्रिंट्स और पब्लिसिटी (P&A – Print and Advertising) पर भी खर्च होता है। शुरुआत में भले ही 2 करोड़ लगे हों, लेकिन फिल्म के सुपरहिट होने पर मार्केटिंग का खर्च बढ़कर कुल 4 से 5 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

पूरा हिसाब-किताब (प्रॉफिट का फाइनल गणित)

कुल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 100 करोड़

टैक्स कटने के बाद (नेट कलेक्शन): 83 करोड़ (लगभग)

थिएटर शेयर कटने के बाद प्रोड्यूसर के पास (थिएट्रीकल कमाई): 40 करोड़

OTT, टीवी और म्यूजिक राइट्स की कमाई: 25 करोड़

प्रोड्यूसर की कुल कमाई (Total Revenue): 65 करोड़

शुद्ध मुनाफा (Net Profit): 65 करोड़

माइनस फिल्म की कुल लागत (बजट + मार्केटिंग): 5 करोड़

निर्माता का शुद्ध मुनाफा (Net Profit): लगभग 60 करोड़

जिस फिल्म को बनाने में सिर्फ 2 करोड़ रुपये लगे थे, उसने अपने मेकर्स को सभी टैक्स, थिएटर कमीशन और मार्केटिंग खर्च घटाने के बाद भी लगभग 55 से 60 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) दिया. बिजनेस की भाषा में कहें तो यह 1200% से 1500% तक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) है. फिल्म इंडस्ट्री में इसी उम्मीद और रिस्क के बल पर छोटे बजट की फिल्में बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर ऐसी एक भी फिल्म क्लिक कर जाए, तो वह मेकर्स की पूरी जिंदगी की किस्मत बदल देती है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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