50 लाख का बजट और 100 करोड़ की कमाई! भगवान कृष्ण पर बनी इस गुजराती फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रचा था इतिहास

Gujarati Film To Cross 100 Crore: 'लालो-कृष्णा सदा सहायते' ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आकंड़ा पार करके इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई थी.

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Laalo-Krishna Sada Sahaayate Gujarati Film To Cross 100 Crore:गुजराती सिनेमा के इतिहास में अगर सबसे चमत्कारिक सफलता की बात की जाए, तो फिल्म ‘लालो-कृष्ण सदा सहायते’ (Laalo – Krishna Sada Sahaayate) का नाम सबसे ऊपर आता है. महज 50 लाख के मामूली बजट में बनी इस भक्ति और आस्था से भरपूर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि देश भर के ट्रेड एनालिस्ट्स भी हैरान रह गए. इन दिनों लोग जहां हनुमान अंस की बात करें हैं, वहीं इस फिल्म की कमाई भी एक तरह से हैरान करने वाली थी. आपो बता दें इस गुजारीत फिल्म को पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी की वजह से 104 दिन से ज्यादा समय तक थिएटर्स में लगी रही थी और ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हुई थी.

‘लालो-कृष्ण सदा सहायते’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस कमाई के साथ यह 100 करोड़ और 120 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली ढोलिवुड (गुजराती सिनेमा) की पहली फिल्म बन गई. इसने पूर्व की ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘चाल जीवी लईए!’ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था. रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन बेहद मामूली (महज 2 से 5 लाख रुपये रोजाना) था. शुरुआती दो हफ्तों तक सिनेमाघरों में भीड़ काफी कम थी. तीसरे और चौथे हफ्ते के बाद दर्शकों के बीच इस फिल्म की चर्चा तेजी से फैली। जिन लोगों ने फिल्म देखी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इसे देखने के लिए प्रेरित किया था.

हफ्तों बाद सिनेमाघरों में हाउसफुल होने लगे शो

चौथे और पांचवें हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन कई गुना बढ़ गया. गुजरात, मुंबई और विदेशों तक में कई शो हाउसफुल चलने लगी. कहानी की बात करें तो भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा, मानवीय रिश्तों की संवेदना और एक सीधे-सादे इंसान ‘लालो’ की कहानी ने लोगों के दिलों को सीधे छू लिया था. फिल्म में कोई बड़े सुपरस्टार्स या महंगे वीएफएक्स (VFX) नहीं थे, लेकिन इसकी सादगी, भक्तिमय संगीत और भावनाप्रधान संवादों ने जादू की तरह काम किया, लोग इसे देखने के दौरान सिनेमाघरों में भावुक हो उठे थे. ‘लालो-कृष्ण सदा सहायते’ ने फिल्म जगत को यह संदेश दिया कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाने के लिए भारी-भरकम स्टारकास्ट या करोड़ों के बजट की नहीं, बल्कि दर्शकों की भावनाओं से जुड़ने वाली कहानी की जरूरत होती है.

लालो – कृष्ण सदा सहायताते की क्या थी कास्टिंग

लालो – कृष्णा सदा सहायते का निर्देशन अंकित सखिया द्वारा किया गया है, जो क्रुशांश वाजा और विक्की पूर्णिमा के साथ सखिया द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पर आधारित है. फिल्म के कलाकारों में रीवा राछ, श्रुहद गोस्वामी, करण जोशी, मिष्टी कडेचा, अंशू जोशी, किन्नल नायक, पारुल राज्यगुरु और जयदीप तिमानिया शामिल हैं. लालो – कृष्ण सदा सहायताते के संगीत का श्रेय स्मित जय को दिया जाता है. शुभम गज्जर फिल्म के छायाकार हैं, जबकि कृष्णांश वाजा और अंकित सखिया फिल्म के संपादक हैं.