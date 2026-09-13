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200 Crore Box Office के बाद भी Oscar से क्यों बाहर हुई Hanuman Ansh? जानें असली वजह

Hanuman Ansh Oscar Rejection: 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने बताया कि फिल्म ऑस्कर से क्यों उनकी फिल्म दूर रह जाएगी.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: September 13, 2026, 7:51 AM IST
200 Crore Box Office के बाद भी Oscar से क्यों बाहर हुई Hanuman Ansh? जानें असली वजह
Hanuman Ansh box office collection Day 34 (PC: Twitter)

Hanuman Ansh Oscar Rejection: ‘मिर्ज़ापुर’, ‘हैवान’ और ‘टॉक्सिक’ जैसी फ़िल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफ़िस पर अपना दबदबा बनाए हुए है और दर्शक फ़िल्म की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं. इतनी लोकप्रियता के बावजूद, ‘हनुमान अंश’ ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री नहीं होगी ऐसा क्यों हुआ है इसे लेकर प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने इसकी वजह बताई है और इसे सुनकर आप भी थोड़े दुखी हो जाएंगे.

ऑस्कर से क्यों दूर ‘हनुमान अंश’

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इस साल की सरप्राइज़ ब्लॉकबस्टर फ़िल्म ‘हनुमान अंश’ ऑस्कर में ‘बेस्ट इंटरनेशनल फ़ीचर फ़िल्म’ कैटेगरी में भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुने जाने की समय-सीमा (डेडलाइन) चूक गई. प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने बताया कि टीम को सबमिशन की डेडलाइन के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वे फ़िल्म की इंटरनेशनल रिलीज़, तेलुगु डबिंग और रिलीज़ के बाद के दूसरे कामों में व्यस्त थे. आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित यह फ़िल्म लगभग 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफ़िस पर करीब 205 करोड़ रुपये की कमाई की है.

भारत की ऑफिशियल एंट्री क्यों नहीं होगी

बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में, प्रोड्यूसर से पूछा गया कि क्या फिल्म को तेलुगु के अलावा किसी और भाषा में डब किया जाएगा उन्होंने कहा, नहीं. इस बारे में बात करते हुए कि फिल्म ‘बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म’ कैटेगरी के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री क्यों नहीं होगी, उन्होंने जानकारी की कमी को मुख्य कारण बताया और कहा कि वे डेडलाइन चूक गए और उन्हें सबमिशन प्रोसेस के बारे में पता नहीं था. प्रोड्यूसर ने कहा, ‘हमने इसे सिर्फ तेलुगु में डब किया है. मुझे बस समय ही नहीं मिल रहा है (हंसते हुए)! हम कल (7 सितंबर) ऑस्कर सबमिशन डेडलाइन [‘बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म’ के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर विचार किए जाने के लिए] चूक गए, क्योंकि वह आखिरी दिन था. हमें हज़ारों लोगों के फ़ोन आए कि आपने फिल्म सबमिट नहीं की लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं था. हम बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हैं. साथ ही, हमारी टीम बहुत छोटी है.’

200 करोड़ से अधिक हुई कमाई

सबसे पहले हमने तेलुगु में डबिंग की है और फिर बाकी भाषाओं पर काम किया ह. हम एक्सेसिबिलिटी पर भी काम कर रहे हैं ताकि अलग-अलग क्षमताओं वाले लोग भी यह फ़िल्म देख सकें. ‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और पहले दिन इसने सिर्फ़ 10 लाख रुपये कमाए। शुरुआती दो हफ़्ते भी कुछ खास नहीं रहे और फ़िल्म ने कुल मिलाकर सिर्फ़ 1.48 करोड़ रुपये (नेट) कमाए. हालांकि, लोगों के बीच फ़िल्म की तारीफ़ होने के बाद इसकी किस्मत बदल गई. 16वें दिन फ़िल्म की कमाई में ज़बरदस्त उछाल आया, जिससे आने वाले हफ़्तों में इसकी मज़बूत दौड़ का रास्ता साफ़ हो गया. फ़िल्म ने तीसरे, चौथे और पांचवें हफ़्ते में रिकॉर्ड कमाई की; चौथे हफ़्ते में 61 करोड़ रुपये और पांचवें हफ़्ते में 90 करोड़ रुपये कमाए। इसकी रफ़्तार छठे वीकेंड में भी बनी रही और फ़िल्म ने शुक्रवार को जो कि सिनेमाघरों में इसका 36वां दिन था 10.50 करोड़ रुपये (नेट) कमाए. इसके साथ ही, भारत में इसकी कुल नेट कमाई 200 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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