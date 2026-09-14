Hanuman Ansh Ott Release: क्या सच में 100 करोड़ में बिकी ‘हनुमान अंश’? प्रोड्यूसर ने बताया OTT रिलीज़ का पूरा सच!

Hanuman Ansh Ott Release: विशाल चतुर्वेदी की ब्लॉकबस्टर भक्ति फ़िल्म 'हनुमान अंश' को शुरू में OTT प्लेटफ़ॉर्म्स ने ठुकरा दिया था.

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Vishal Chaturvedi opens up on his 45-day writing process for Hanuman Ansh (PC: Twitter)

Hanuman Ansh Ott Release: आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा पर आधारित विशाल चतुर्वेदी की ब्लॉकबस्टर भक्ति फ़िल्म ‘हनुमान अंश’ हाल के समय की सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली भारतीय फ़िल्मों में से एक बन गई है. दुनिया भर के बॉक्स ऑफ़िस पर 37 दिनों में, इस फ़िल्म ने अपने 2 करोड़ रुपये से भी कम के मामूली बजट से 118 गुना ज़्यादा कमाई की है. इसने अब तक दुनिया भर में 236 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली है, और अभी तक इसकी स्ट्रीमिंग रिलीज़ की कोई तारीख़ तय नहीं हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर मेकर्स ने ओटीटी को लेकर क्या कुछ कहा है.

क्या हनुमान अंश को 100 करोड़ रुपये की ओटीटी डील मिली है?

हनुमान अंश की निर्माता रागिनी सोना ने फिल्म की 100 करोड़ रुपये की ओटीटी डील की अफवाहों को खारिज कर दिया है उन्होंने एनडीटीवी से कहा, “ऐसा कुछ नहीं है. ये सब अफवाहें हैं. कृपया इन पर ध्यान न दें। आज मायने यह रखता है कि कितने लोग फिल्म देख रहे हैं. हमें क्या ऑफर मिल रहा है या प्लेटफॉर्म क्या ऑफर दे रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग फिल्म सिनेमाघरों में देखें और इसकी तारीफ करें और इसे पसंद करें. दर्शक ही प्रचार कर रहे हैं. ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है और न देखा है. ये नीम करोली बाबा का ही चमत्कार है.’

हमें भी नहीं पता कि फ़िल्म OTT पर कब आएगी

हनुमान अंश ने यह भी साफ़ किया कि टीम ने अभी तक कोई OTT डील फ़ाइनल नहीं की है और इस पर अभी कोई सामूहिक फ़ैसला लिया जाना बाकी है. रागिनी ने कहा, ‘आंकड़े तो आते-जाते रहेंगे, और मैं अपनी टीम की तरफ़ से यह साफ़ करना चाहती हूं कि हमारे पास ऐसा कोई ऑफ़र नहीं है और न ही हम ऐसा कोई ऑफ़र चाहते हैं. हम जो भी फ़ैसला करेंगे, उस पर टीम के अंदर चर्चा करके ही कोई निर्णय लेंगे. आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा. फ़िल्म को थिएटर में देखें क्योंकि हमें भी नहीं पता कि फ़िल्म OTT पर कब आएगी.’

11 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज़ होगी फिल्म

लगभग ₹2 करोड़ के बजट में बनी ‘हनुमान अंश’ ने भारत में 192.13 करोड़ की नेट कमाई की है. इसे 11 सितंबर को होमाले फिल्म्स की ओर से दुनिया भर में रिलीज़ किया गया था और तब से इसने दुनिया भर में 236.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है. शुरुआत में, इसे ‘बंटवारा 1947’ और ‘आवारापन 2’ जैसी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिली, जिसके कारण इसके स्क्रीन की संख्या में भी कमी आई, लेकिन जल्द ही फिल्म के लिए हालात बदल गए.