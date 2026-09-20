'Toxic' के आगे 1 दिन भी टिकना मुश्किल था... प्रोड्यूसर को था डर, फिर 'हनुमान अंश' ने यूं छापे 300 करोड़!

Hanuman Ansh co-producer Ragini Sona On Film Success: 'हनुमान अंश' की को-प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने बताया कि कैसे उनकी टीम ने फिल्म को सिनेमाघरों में बनाए रखने के लिए संघर्ष किया.

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Hanuman Ansh co-producer Ragini Sona On Film Success: 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी और आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित फ़िल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफ़िस पर उम्मीद से ज़्यादा सफल रही है. अब, प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने फ़िल्म के मुश्किल थियेटर सफ़र के बारे में बात की है, उन्होंने बताया कि कैसे इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ और यश की फ़िल्म ‘टॉक्सिक’ के आने के बाद दूसरे हफ़्ते में ‘हनुमान अंश’ की स्क्रीन्स की संख्या तेज़ी से कम हो गई थी और फ़िल्म लगभग थियेटर से बाहर हो गई थी, लेकिन टीम ने फ़िल्म को थियेटर में बनाए रखने के लिए संघर्ष किया.

‘हनुमान अंश’ 350 थिएटर में रिलीज़ हुई

SCREEN से बात करते हुए रागिनी सोना ने बताया कि फिल्म का पहला हफ़्ता काफ़ी हद तक उम्मीद के मुताबिक रहा और ‘हनुमान अंश’ 350 थिएटर में रिलीज़ हुई. हालांकि, दूसरे हफ़्ते में ‘आवारापन 2’ और ‘टॉक्सिक’ जैसी दो बड़ी फ़िल्मों के रिलीज़ होने के बाद, इस फ़िल्म की स्क्रीन की संख्या तेज़ी से घटकर सिर्फ़ 25-30 थिएटर रह गई. स्क्रीन की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद फ़िल्म के बिज़नेस में कोई कमी नहीं आई, जिससे टीम को उम्मीद बंधी फिर भी, वे इस बात को लेकर बंटे हुए थे कि फ़िल्म को थिएटर में दिखाना जारी रखा जाए या नहीं.

थिएटर में नुकसान के बावजूद टीम ने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उन्होंने और डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने आखिरी समय पर फ़िल्म को थिएटर में दिखाने का सिलसिला जारी रखने का फ़ैसला किया और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसकी जानकारी दी, जो इस फ़ैसले का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए. बाकी लोगों को मनाने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार उन्हें मंज़ूरी मिल गई और अगले हफ़्ते और ज़्यादा थिएटर में फ़िल्म दिखाई गई और उन्होंने आगे बताया कि टीम ने थोड़ा और निवेश भी किया, यह सोचकर कि अगर फ़िल्म एक और हफ़्ते चलती है तो खर्च निकल आएगा. फ़िल्म सच में एक और हफ़्ते चली, जिसे उन्होंने फ़िल्म की थिएटर यात्रा का टर्निंग पॉइंट बताया.

कभी नहीं सोचा था कि हम टॉक्सिक लोगों के बीच भी बच पाएंगे

रागिनी ने कहा, ‘हम कभी नहीं चाहते थे कि ‘Toxic’ का प्रदर्शन खराब हो. हम चाहते थे कि सभी फिल्में अच्छा प्रदर्शन करें क्योंकि अगर ‘Toxic’ अच्छा करती है, तो इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही फायदा होगा, हमारी यही इच्छा थी. ‘Toxic’ बनाम ‘हनुमान अंश’ वाली बात लोगों और मीडिया ने बनाई थी. लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ‘Toxic’ के सामने एक दिन भी टिक पाएंगे. हमने सोचा था कि हमारी फिल्म ‘Toxic’ के साथ-साथ लगातार चलती रहेगी और यह हमारी एक साथ की यात्रा होगी. 7 अगस्त को रिलीज़ हुई ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज़ के 43वें दिन तक दुनिया भर में 316.30 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है.