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200 करोड़ कमाने वाली हनुमान अंश के कलाकारों को कितनी मिली फीस? लीड एक्टर की रकम जानकर रह जाएंगे हैरान

Hanuman Ansh Cast Fees: नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश कम बजट में शानदार कमाई कर चर्चा में है. जानिए शोभिनव सत्या, पूर्णिमा तिवारी समेत फिल्म की स्टारकास्ट को कितनी फीस मिली.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: September 12, 2026, 3:11 PM IST
hanuman ansh
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  •  हनुमान अंश की स्टारकास्ट की फीस आई सामने
  • नीम करोली बाबा बने शोभिनव सत्या को 15 लाख
  • बाबा की पत्नी बनीं पूर्णिमा तिवारी को 3.5 लाख
  • करीब 2 करोड़ के बजट में फिल्म ने किया जबरदस्त कारोबार

Hanuman Ansh Cast Fees: कम बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई को लेकर चर्चा में है. फिल्म की कहानी नीम करोली बाबा के जीवन और उनके आध्यात्मिक सफर से जुड़ी है. खास बात यह है कि फिल्म में कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार नजर नहीं आता, इसके बावजूद दर्शकों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म के बजट और कमाई के आंकड़ों के साथ अब इसकी स्टारकास्ट की फीस भी सुर्खियों में है. मीडिया रिपोर्ट्स में कलाकारों को मिली रकम सामने आई है, जिसे जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है.

नीम करोली बाबा बने शोभिनव सत्या को कितने मिले?

हनुमान अंश में नीम करोली बाबा की मुख्य भूमिका अभिनेता शोभिनव सत्या ने निभाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस किरदार के लिए उन्हें करीब 15 लाख रुपये फीस मिली है. दिलचस्प बात यह है कि शोभिनव इस प्रोजेक्ट से शुरुआत में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े थे. शूटिंग के दौरान परिस्थितियां बदलीं और उन्हें नीम करोली बाबा का किरदार निभाने का मौका मिला. बताया जाता है कि फिल्म के लिए पहले किसी दूसरे कलाकार को कास्ट किया गया था, लेकिन शूटिंग के शुरुआती दौर में उनकी तबीयत खराब होने के बाद शोभिनव को यह जिम्मेदारी दी गई. उन्होंने इस किरदार को निभाया और अब फिल्म की सफलता के साथ उनका नाम भी खूब चर्चा में है.

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बाबा की पत्नी बनीं पूर्णिमा तिवारी की फीस

फिल्म में नीम करोली बाबा की पत्नी राम बेटी शर्मा का किरदार अभिनेत्री पूर्णिमा तिवारी ने निभाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भूमिका के लिए उन्हें करीब 3.5 लाख रुपये फीस दी गई है. पूर्णिमा का किरदार फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा है, क्योंकि इसमें नीम करोली बाबा के पारिवारिक जीवन की झलक भी देखने को मिलती है. यानी जिस किरदार को पर्दे पर बाबा के जीवनसाथी के रूप में दिखाया गया, उसके लिए अभिनेत्री को रिपोर्टेड तौर पर 3.5 लाख रुपये मिले हैं.

युवा नीम करोली बाबा की फीस भी आई सामने

फिल्म में नीम करोली बाबा के युवा रूप को अभिनेता विहान शेडगे ने निभाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें इस भूमिका के लिए करीब 5 लाख रुपये फीस मिली है. कहानी में बाबा के शुरुआती जीवन और उनके आध्यात्मिक सफर को दिखाने में यह किरदार महत्वपूर्ण है.

चंदन के. आनंद को मिले करीब 8 लाख

फिल्म में राम नंदन भोसले की भूमिका निभाने वाले अभिनेता चंदन के. आनंद भी अहम किरदार में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी फीस करीब 8 लाख रुपये रही. सामने आए आंकड़ों के हिसाब से वह फिल्म के सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कलाकारों की लिस्ट में शोभिनव सत्या के बाद आते हैं.

अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे की फीस

दिग्गज अभिनेता अनिल रस्तोगी ने फिल्म में महंत जी का किरदार निभाया है. रिपोर्ट्स में उनकी फीस करीब 4 लाख रुपये बताई गई है. वहीं इंस्पेक्टर धर्म सिंह का किरदार निभाने वाले गुलशन पांडे को करीब 3 लाख रुपये मिलने की बात सामने आई है. अगर रिपोर्ट्स में बताए गए इन छह कलाकारों की फीस को जोड़ें तो कुल रकम करीब 38.5 लाख रुपये बैठती है. इसमें शोभिनव सत्या की 15 लाख, चंदन के. आनंद की 8 लाख, विहान शेडगे की 5 लाख, अनिल रस्तोगी की 4 लाख, पूर्णिमा तिवारी की 3.5 लाख और गुलशन पांडे की करीब 3 लाख रुपये फीस शामिल है.

करीब 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म

हनुमान अंश की सबसे खास बात इसका कम बजट बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई है. इसके मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कई गुना ज्यादा कारोबार किया है. उपलब्ध रिपोर्टों में इसकी कमाई 150 करोड़ रुपये के करीब पहुंचने की बात कही गई है. यही वजह है कि फिल्म की स्टारकास्ट की फीस भी चर्चा का विषय बन गई है. एक तरफ बड़े बजट की फिल्मों में कलाकारों को करोड़ों रुपये फीस दी जाती है, वहीं ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्म ने अपेक्षाकृत कम फीस वाली स्टारकास्ट के साथ बड़ा कारोबार किया है.

फीस के आंकड़े कितने सही हैं?

हालांकि कलाकारों की फीस से जुड़े इन आंकड़ों को लेकर एक जरूरी बात ध्यान रखना चाहिए. 15 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख और 3 लाख रुपये के ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए हैं. मेकर्स या कलाकारों की ओर से इन फीस की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इन्हें पक्की सैलरी के बजाय रिपोर्टेड फीस के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

फिलहाल फिल्म की सफलता ने एक बात जरूर साबित की है कि किसी फिल्म की कमाई के लिए सिर्फ बड़े सितारे और करोड़ों का बजट ही जरूरी नहीं. मजबूत कहानी, दर्शकों से जुड़ा आध्यात्मिक विषय और अच्छी प्रस्तुति भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा असर डाल सकती है. हनुमान अंश की कामयाबी और इसकी स्टारकास्ट की फीस इसी दिलचस्प विरोधाभास को सामने लाती है.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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