RamBola on Goswami Tulsidas: 134 गुना मुनाफा कमाने के बाद 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर का बड़ा धमाका, अब गोस्वामी तुलसीदास पर ला रहे 'रामबोला'

RamBola on Goswami Tulsidas: 'हनुमान अंश' भारत में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है और अब उन्होंने अपनी अगली फ़िल्म 'रामबोला' की घोषणा की है

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RamBola on Goswami Tulsidas: ‘हनुमान अंश’ को पूरे देश से खूब तारीफ़ मिल रही है. मशहूर हस्तियों और नेताओं ने फ़िल्म के संदेश की सराहना की है. विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित यह फ़िल्म नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है और इसमें शोभिनव सत्या मुख्य भूमिका में हैं. सोमवार को यह घोषणा की गई कि विशाल अपनी अगली फ़िल्म गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर बनाएंगे.

तुलसीदास पर फ़िल्म की घोषणा

प्रोडक्शन बैनर, महावीर जैन फ़िल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक जॉइंट पोस्ट के ज़रिए यह जानकारी दी थी. फ़िल्म का नाम ‘रामबोला’ है. पोस्ट के कैप्शन में क्रू के बारे में जानकारी दी ग. इसमें लिखा था, “बप्पा के आशीर्वाद से, इस शुभ दिन पर, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ हम आपके लिए “रामबोला” लेकर आए हैं।. गोस्वामी तुलसीदास की अमर कहानी. विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित.महावीर जैन, विशाल चतुर्वेदी, अमित उपाध्याय और रघुवेंद्र सिंह द्वारा निर्मित. महावीर जैन फ़िल्म्स द्वारा प्रस्तुत.”

गोस्वामी तुलसीदास महान वैष्णव संत और कवि थे

महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 16वीं सदी के एक महान वैष्णव संत और कवि थे, वे मुख्य रूप से अवधी भाषा में लिखे गए महाकाव्य ‘रामचरितमानस’ (जो रामायण का ही एक भक्तिपूर्ण रूप है) और बेहद लोकप्रिय ‘हनुमान चालीसा’ की रचना के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कई प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली शामिल हैं. रामबोला के नाम से जन्मे तुलसीदास ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया और हिंदू दर्शन के साथ-साथ संस्कृत का अध्ययन किया और अंततः संन्यासी का जीवन अपनाया. फिलहाल विशाल चतुर्वेदी की ये फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में ही है. इसकी स्टारकास्ट, शूटिंग कब शुरू होगी और फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

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हनुमान अंश से जमकर कमा रहे हैं नाम

‘हनुमान अंश’ के बाद, जिसमें नीम करौली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दिखाया गया था, विशाल चतुर्वेदी का अगला भक्ति-प्रधान फ़िल्म प्रोजेक्ट ‘रामबोला’ होगा. ‘डिवाइन डिटूर: दैट चेंज्ड माई लाइफ़’ किताब पर आधारित यह फ़िल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और शुरुआत में बॉक्स ऑफ़िस पर इसे ठंडा रिस्पॉन्स मिला था. हालांकि, दूसरे हफ़्ते में इसकी कमाई में सुधार हुआ और अब छठे हफ़्ते में फ़िल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.