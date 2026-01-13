बनना चाहती थी IAS, फिर किया होटल में काम, एक कॉल ने पलटी किस्मत...सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रही हैं हिस्सा

साक्षी तंवर का टेलीविजन उद्योग में सफर सराहनीय है. पार्वती अग्रवाल के किरदार में अपने शानदार अभिनय से अभिनेत्री ने काफी प्रसिद्धि हासिल की है

Actress Sakshi Tanwar Birthday: टेलीविजन की क्वीन साक्षी तंवर इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण हैं कि अगर किस्मत किसी के पक्ष में हो तो वह उसे कहां ले जा सकती है. अभिनेत्री के पिता चाहते थे कि वह आईएएस अधिकारी बनें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वह अभिनेत्री बन गईं. आइए आपको बताते हैं कि कैसे एक फोन कॉल ने उनकी किस्मत बदल दी. आपको बता दें कल यानि 12 जनवरी को एक्ट्रेस अपना 53वां जन्मदिन मनाएंगे और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है और सिंगल मगर के तौर पर उसकी देखरेख कर रही हैं.

सीबीआई अधिकारी की बेटी हैं साक्षी तंवर

साक्षी तंवर का जन्म 12 जनवरी 1973 को राजस्थान के अलवर में हुआ था और वह एक सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारी की बेटी हैं. साक्षी पढ़ाई में अच्छी थी और उन्होंनेदिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम महिला महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है. शुरुआत में उन्हें अभिनय में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक 5-सितारा होटल में सेल्स ट्रेनी के रूप में काम किया. साथ ही मीडिया में आई खबरों की मानें तो उन्होंने एक कपड़ों की कंपनी में 900 रुपये के वेतन पर भी काम किया.

दूरदर्शन से टीवी की बहू बनने तक का सफऱ

जब साक्षी तंवर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ आईएएस अधिकारी बनने की तैयारी कर रही थीं, तभी उनकी एक दोस्त ने उन्हें फोन करके दूरदर्शन पर आने वाले संगीत कार्यक्रम ‘अलबेला सुर मेला’ के बारे में बताया. इसके बाद उन्हें इस कार्यक्रम को होस्ट करने का मौका मिला और इसने साक्षी तंवर के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी. साक्षी तंवर को 2000 में तब सफलता मिली जब उन्होंने एकता कपूर के लोकप्रिय शो ‘कहानी घर घर की’ में पार्वती अग्रवाल की भूमिका निभाई.

भारत की सबसे अधिक फीस लेने वाली टीवी अभिनेत्रियों में भी शुमार हैं

इसके बाद, 2011 से 2014 के बीच, साक्षी तंवर ने ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में राम कपूर के साथ प्रिया कपूर की भूमिका निभाकर एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया. साक्षी तंवर न सिर्फ टीवी जगत की सुपरस्टार हैं, बल्कि भारत की सबसे अधिक फीस लेने वाली टीवी अभिनेत्रियों में भी शुमार हैं. इतना ही नहीं, साक्षी तंवर फिल्मों और ओटीटी की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं. साक्षी की फिल्म ‘दंगल’, जिसमें उन्होंने आमिर खान की पत्नी का किरदार निभाया था, भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में 20 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.

साक्ष के पास छह पीढ़ियों को पालने का पैसा

साक्षी ने शादी नहीं की है और 45 साल की उम्र में दित्या नाम की एक बच्ची को गोद लिया था और अब मां-बेटी की जोड़ी मुंबई में साथ रहती है. आज साक्षी तंवर की कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है. अपनी सफलता के बावजूद, साक्षी तंवर अपनी सादगी और वित्तीय अनुशासन के लिए जानी जाती हैं. उनके सह-कलाकार राम कपूर ने एक बार कहा था कि उन्होंने छह पीढ़ियों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त धन बचाया है, जो उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है

