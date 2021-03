Renuka Shahane Birthday Know The Actress Love Story With Husband Ashutosh Rana: बॉलीवुड अदाकारा रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) आज अपना 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. हिंदी फिल्मों के साथ ही मराठी फिल्मों में भी रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) ने अच्छा नाम कमाया है. छोटे पर्दे पर काम करके रेणुका ने अपना नाम कमाया है, रेणुका की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके आखिर कैसे थी उनकी लव स्टोरी आशुतोष राणा (Ashutosh Rana) के साथ और कैसी रही है उनकी जिंदगी. Also Read - Madhuri Dixit के साथ काम करना चाहती हैं रेणुका शहाणे, इस बात से हुआ खुलासा

मीठीबाई डिग्री कॉलेज से स्नातक किया है

रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) का जन्म 27 मार्च 1966 को मुंबई में हुआ था, रेणुका (Renuka Shahane) ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से पूरी की है. रेणुका (Renuka Shahane) उसके बाद उन्होंने आर्ट्स में मीठीबाई डिग्री कॉलेज से स्नातक किया. रेणुका (Renuka Shahane) ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म से की थी, इस दौरान उन्होंने छोटे पर्दे पर भी कई हिट शोज़ में काम किया. Also Read - मुंबई को लेकर रेणुका और कंगना के बीच ट्विटर वॉर, शहाणे बोलीं- जुबान उठाकर कुछ भी बोल दिया

‘सर्कस‘ से की थी एक्टिंग की शुरूआत

रेणुका (Renuka Shahane) ने साल 1989 में दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल ‘सर्कस’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की.साल 1993 में वह ‘सुरभि’ प्रोग्राम में बतौर प्रजेंटर सिद्धार्थ काक के साथ नजर आईं. साल 2009 में रेणुका (Renuka Shahane) पहली बार मराठी फिल्म ‘रीटा’ को डायरेक्ट किया. खास बात यह है कि इस फिल्म में रेणुका (Renuka Shahane) ने कहानी के पात्र ‘रीटा’ की दोस्त, गाइड और दार्शनिक की भूमिका भी निभाई.

पहली शादी

रेणुका ने विजय कनकरे नाम के शख्स से शादी की थी, रेणुका और विजय का रिश्ता ज्यादा नहीं चला और शादी खत्म हो गई. हालांकि इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में उस शख्स का प्यार मिला जो आजकल उनके साथ है.

आशुतोष से बड़ी हैं रेणुका

रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) आशुतोष राणा (Ashutosh Rana) की लव स्टोरी भी बेहद खास है. दोनों की मुलाकात फिल्ममेकर हंसल मेहता (Hansal Mehta) की एक फिल्म के शूट के दौरान हुई थी. आशुतोष (Ashutosh Rana) ने रेणुका (Renuka Shahane) से पहली मुलाकात में कहा था कि हम आपके बड़े प्रशंसक हैं और इसके बात धीरे-धीरे बात आगे बढ़ी और दोनों ने दोस्ती से प्यार का सफर तय किया. रेणुका (Renuka Shahane) ने 25 मई 2001 को बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा (Ashutosh Rana) से शादी की थी, इस कपल के दो बेचे हैं 2 बेटे शौर्यमन और सत्येंद्र हैं.