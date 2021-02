Hapyy Birthday Tina Ambani Know The Actress Story: बॉलीवुड की एक्ट्रेस और साथ ही अंबानी परिवार की छोटी बहू टीना मुनीम ऊर्फ टीना अंबानी (Tina Amabni) आज अपना 64वां जन्मदिन मना रही हैं. टीना (Tina Ambani) का का जन्म 11 फरवरी, 1957 को मुंबई में हुआ था. टीना अंबानी (Tina Amabni) को बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था. यही वजह है की महज 21 साल में फिल्म ‘देस परदेस’ से बॉलीवुड करियर की शुरुआत कर दी थी. टीना (Tina Ambani) ने इसके बाद कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, हालांकि उनके बड़े पर्दे की लाइफ से ज्यादा उनके रोमांस के चर्चे बॉलीवुड में मशहूर थे. Also Read - Fresh Pics: Malaika Arora मुंबई की गलियों में अपने कुत्ते Casper को घुमाने निकलीं, बेटे को इस बात की है शिकायत

इंटरनेशनल टीन प्रिसेंस कॉन्टेस्ट

टीना ने 1975 में इंटरनेशनल टीन प्रिसेंस कॉन्टेस्ट में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था और वहां पर उन्हें मिस फोटोजेनिक और मिस बिकिनी का अवॉर्ड मिला था. इसी दौरान बॉलीवुड के एक्टर देवा आनंद (Dev Anand) ने टीना (Tina) को पहली बार देखा और उन्हें अपनी फिल्म के लिए शाइन कर लिया. देव आनंद (Dev Anand) ने टीना (Tina) को अपनी फिल्म ‘देस-परदेस’ के लिए साइन किया. Also Read - Vikas Gupta ने दी धमकी, Parth Samthaan, Priyank Sharma, Vikas Khoker माफी मांगों वरना....

संजय और टीना की लव स्टोरी

टीना मुनीम (Tina Munim) का नाम शादी से पहले संजय दत्त (Sanjay Dutt) के साथ भी जुड़ चुका है. संजय दत्त (Sanjay Dutt) और टीना मुनीम (Tina Munim) का इश्क शुरू हुआ इनकी पहली फिल्म ‘रॉकी ‘ से. फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे. जिसके बाद दोनों की नजदीकिया बढ़ीं और प्यार में बदल गई. लेकिन संजय (Sanjay Dutt) की ड्रग्स लेने की आदत की वजह से टीना (Tina) ने संजय से दूरियां बना लीं. Also Read - Bike से ज्यादा Horse Riding पसंद करती हैं रवीना, तस्वीरें देखें और खुद जान जाएं

ऋषि कपूर को मारने गए थे संजय

टीना को लेकर संजय दत्त के पोजेसिव नेचर का आलम ये था कि एक बार संजय दत्त अपने दोस्त और एक्टर गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर ऋषि कपूर से लड़ने उनके घर तक पहुंच गए थे. संजय को उस दौरान शक था कि शायद ऋषि कपूर का टीना मुनीम के साथ अफेयर है. हालांकि बाद में ऋषि की पत्नी नीतू कपूर ने इस मामले को संभाला और संजय को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नही है ये सब सिर्फ अफवाहें हैं.

ऐसे शुरु हुई नीता और अनिल की लव स्टोरी

टीना मुनीम (Tina Munim) और अनिल अंबानी (Anil AMbani) की लव स्टोरी किसी कहानी से कम नहीं है. टीना अंबानी (Tina Ambani) और अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुलाकात एक वेडिंग सेरेमनी में हुई थी. निल अंबानी लंबे समय तक टीना को इंप्रेस करने की कोशिश करते रहे और आखिर वो अफने परिवार के मनाने में कामयाब रहे और करीब 4 साल बाद, 1991 में उन्होंने टीना संग सात फेरे ले लिए.