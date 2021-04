Happy Birthday Allu Arjun Know The Actor Love Story With Wifey Sneha Reddy: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) साउथ के टॉप स्टार्स में शामिल है और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है. अल्लू (Allu Arjun) गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलेब्स में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) का जन्म 8 अप्रैल, 1983 को चेन्नई में हुआ है. अपनी एक्टिंग और स्टाइल के दम पर लोगों का दिल जीतने का दम रखते हैं. इसके साथ ही अल्लू (Allu Arjun) लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जानें जाते हैं. अल्लू (Allu Arjun) को आज पूरा देश जानता है और उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं कि आखिर कैसी है उनकी और वाइफ स्नेहा (Sneha Reddy) की लव स्टोरी. Also Read - साउथ स्टार Allu Arjun की पत्नी Sneha Reddy ने मालदीव में दिखाया बोल्ड अंदाज, देखें वायरल फोटोज

तेलुगू एक्टर चिरंजीवी के भतीजे हैं

अल्लू (Allu Arjun) अपनी कई फिल्मों में बेस्ट एक्टिंग के लिए फिल्मफेयर और नंदी अवॉर्ड हासिल कर चुके हैं. अल्लू (Allu Arjun) का जन्म चेन्नई में हुआ था, उनके पिता अल्लू अरविंद तेलुगू फिल्म निर्देशक हैं और जाने माने तेलुगू एक्टर चिरंजीवी के भतीजे हैं.

जीते हैं बेहद लग्जरी लाइफ

साल 2003 में अल्लू अर्जुन ने लालकृष्ण राघवेंद्र राव की फिल्म 'गंगोत्री' से बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी. अल्लू ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. अल्लू अर्जुन बेहद शानदार लाइफ जीते हैं और उन्हें गाड़ियों का काफी शौख है. अल्लू के पास करीब 100 करोड़ का आलीशान बंगला है. तो वहीं उनके पास BMW, जगुआर, ऑडी, रेंज रोवर जैसी लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन है. साल 2016 में अल्लू गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉलीवुड स्टार थे. मीडिया रिर्पोट के मुताबित अल्लू के पास करीब 80 करोड़ की संपत्ति है और साथ ही वो सालाना करीब 15 करोड़ की कमाई करते हैं.

दोस्त की शादी में पहली मुलाकात

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और स्नेहा रेड्डी (Sneha Reddy) की लव मैरिज हुई थी और दोनों की लव स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं है. दरअसल दोनों की पहली मुकालात दोस्त की शादी में हुई थी और दोनों को पहली नजर वाला प्यार हुआ. इसके बाद दोनों ने वहां से बातें शुरु की और दोस्ती के बाद धीरे-धीरे ये रिश्ता बेहद गहरा होता चला गया.

अल्लू अर्जुन को नहीं जानती थी स्नेहा

बता दें कि अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की पत्नी स्नेहा (Sneha Reddy) ने अमेरिका ने पढ़कर वापस आई थी और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अल्लू (Allu Arjun) तेलुगु फ़िल्म में चमकता हुआ सितारा बन चुके थे. वहीं, स्नेहा (Sneha Reddy) हैदराबाद के एक मशहूर व्यवसायी की बेटी थीं.

अल्लू अर्जुन के घरवाले नही थे तैयार

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) पूरी तरह से स्नेहा (Sneha Reddy) के प्यार में थे और उनसे शादी करना चाहते थे लेकिन अल्लू (Allu Arjun) के पिता इसके खिलाफ और बहुत मनाने पर वो स्नेहा के पिता के पास रिश्ते लेकर गए, लेकिन स्नेहा (Sneha Reddy) के घर वालों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया. हालांकि इस दौरान ये दोनों अपने प्यार के साथ खड़े रहे और एक होने का इंतजार करते रहे.

आखिरकार हो ही गई शादी

अल्लु और स्नेहा दोनों ही एक-दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, दोनों ने अपने परिवारों को शादी के लिए मनाने में कई मशक़्क़तें की और आखिरकार 6 मार्च, 2011 को हुई आज इस कपल के दो बच्चे हैं दो बच्चे हैं, बेटा अयान और बेटी अरहा