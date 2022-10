Amitabh Bachchan Birthday Wishes: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) आज 11 अक्टूबर को 80वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. बिग बी जन्मदिन के मौके पर कई सेलेब्स उन्हें विश कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के इस खास मौके पर उनके घर ‘जलसा’ उनके फैन्स की भीड़ बधाई देने के लिए उमड़ी है. वहीं सोशल मीडिया पर भी अमिताभ बच्चन को बर्थडे विश कर रहे हैं. कई तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए जाने जाने वाले, अमिताभ बच्चन यकीनन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे महान अभिनेताओं में से एक हैं. बच्चन ने अपने शानदार करियर में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं. ऐसे में आज पूरे देश से शदी के महानायक को जन्दिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं. देश के प्रधानमंत्री से लकेर उनके को-स्टार उनका परिवार और वो स्टार जो उनके फैन है उन्होंने अपने बिग बी को खास अंदाज में याद किया है.Also Read - 'ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे', धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर शेयर की 'वीरू' की यादगार फोटो

अमिताभ बच्चन आज अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेगास्टार की कामना की और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की. उन्होंने ट्वीट किया, "अमिताभ बच्चन जी को 80वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. वह भारत की सबसे उल्लेखनीय फिल्म हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध और मनोरंजन किया है. वह एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिएं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं

A very happy 80th birthday to Amitabh Bachchan Ji. He is one of India’s most remarkable film personalities who has enthralled and entertained audiences across generations. May he lead a long and healthy life. @SrBachchan — Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2022



अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने भी पापा को जन्मदिन की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने एक दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिख उन्हें विश किया है. उन्होंने लेखा है- पीरा नु मैं सीने लावां, ते मैं हसदी जावां, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के , मैं लाभियाँ अपनीयां छावां, दुःख वि अपने सुख वि अपने ,मैं ते बस एह जाना, सब नु समझ के की करना ऐ ,दिल नु एह समझावां ,तू झूम झूम झूम झूम , तू झूम झूम झूम झूम….ये कविता लिखते हुए उन्होंने लास्ट में लिखा है – To my grand old man Happy 80th Birthday

श्वेता बच्चन ने लिखी कविता

View this post on Instagram A post shared by S (@shwetabachchan)

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने भी खास अंदाज में अपना नाना को बर्थडे विश किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, तू न थकेगा कभी, न रुकेंगे कभी, तू नखें, कर, संदेश, दूत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. नाना को जन्मदिन की बधाई, आपके जैसा कभी कोई नहीं था और न ही कभी होगा.

नातिन नव्या नवेली नंदा ने भी लुटाया प्यार

View this post on Instagram A post shared by Navya Naveli Nanda (@navyananda)



अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर एक वीडियो शेयर कर खास अंदाज में उन्हें विश किया है.इस 16 सेकेंड के वीडियो में आप देख अजय और अमिताभ को देख सकते हैं, जिसमें अजय कहते हैं कि आज मेरे साथ जो शख्स हैं उन्हें किसी परिचय की जरुर नहीं है. ऐसे में अमिताभ कहते हैं कि मेरा नाम आप लोगों को बताए, ऐसे में अजय कहते हैं कि कर देता है. इसपर अमिताभ कहते हैं कि प्लीज कर दो, क्योंकि मेरा नाम लोग भूल चुके हैं. इश पर अजय हंस कर कहते हैं कि ‘सर आपका नाम कभी कोई नहीं भूलने वाला है.’

अभिषेक बच्चन ने पिता को किया विश

View this post on Instagram A post shared by Abhishek Bachchan (@bachchan)



सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है. ऐसे में तमाम सेलेब्स उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. अब बिग बी के उत्तराधिकारी यानी अभिषेक बच्चन ने पिता के लिए दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा है. उन्होंने बिग बी के साथ गुजारे कुछ शानदार पल भी साझा किया है. अभिषेक ने वीडियो के साथ लिखा, इसे ठीक करने के लिए बहुत सी गोपनीयता, बहुत सारी योजनाएं, बहुत मेहनत और बहुत सारी रिहर्सल करनी पड़ी। लेकिन फिर, वह कम का हकदार नहीं है! पिताजी को सरप्राइज देने और अपना 80वां जन्मदिन उस जगह पर मनाने में सक्षम होना बहुत भावुक था, जहां वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनका कार्यस्थल. ऐसा करने में मेरी मदद करने और आज रात के एपिसोड को मेरे पिता के लिए इतना खास बनाने के लिए मैं सोनी और कौन बनेगा करोड़पति की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं. कोशिश करें और हो सके तो देखें. केबीसी 11 अक्टूबर को रात 9 बजे IST सिर्फ सोनी टीवी पर.

यहां पर देखें अजय और अमिताभ का वीडियो-

Happy 80th birthday @SrBachchan! Wishing you a splendid year ahead Sir. You are actually way ahead of all of us and we’re just striving to live up to the best – YOU. pic.twitter.com/1vraQCnniG — Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 11, 2022

बालीवुड अभिनेत्री व चंडीगढ़ की भाजपा सांसद किरण खेर ने भी अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. सांसद किरण खेर ने ट्विटर पर बीग भी के साथ एक फोटो भी शेयर किया है. जिसपर किरण खेर ने लिखा है ‘आदरणीय अमित जी का आज का दिन बहुत ही शुभ हो। ईश्वर आपको लंबी और खुशहाल जिंदगी दे. आप हमेशा यूं ही लोगों के दिलों में राज करें. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं’.

Many happy returns of the day dear Amit ji. God bless you with a long and happy life. May you continue to reign in our hearts. Love and regards 🙏🌺 @SrBachchan pic.twitter.com/fDpZgfsEcR — Kirron Kher (@KirronKherBJP) October 11, 2022

लेजेंड.. कोई है जिसने मुझे हमेशा प्रेरित किया है … हमारी गौरवशाली भारतीय फिल्म बिरादरी की एक सच्ची सनसनी और सुपरहीरो 80 में प्रवेश करती है .. जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे और सबसे सम्मानित

@SrBachchan अमिताभ जी .. ढेर सारे प्यार और शुभकामनाओं के साथ हमेशा.

रजनीकांत ने बरसाया प्यार

The legend.. someone who has inspired me always… the one true sensation and superhero of our glorious Indian film fraternity enters 80 .. happy birthday my dearest and most respected @SrBachchan Amitabh ji .. with lots of love and best regards always ❤️🙏🏻 — Rajinikanth (@rajinikanth) October 11, 2022

अक्षय कुमार ने किया विश

Sending my best wishes to the man who’s the one single reason behind an entire generation wanting to be a hero in films. My inspiration, Bachchan Saab ! Wish you a very happy 80th birthday @SrBachchan sir. pic.twitter.com/5XQykptZ4R — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 11, 2022

मैं उस शख्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो फिल्मों में हीरो बनने की चाहत रखने वाली पूरी पीढ़ी के पीछे एक ही कारण है। मेरी प्रेरणा, बच्चन साब! आपको 80वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं@SrBachchan. इतना ही नहीं बॉलीवुड के लगभग हर सितारे बिग बी के इस दिन को अपने अंदाज में खास बनाया है. बता दें क्रिकेटर जगत के सितारों ने भी बिग बी को भी विश किया है और उन्हें सदी का महानायक कहा है.