Happy Birthday Ayesha Takia: 'वांटेड' फेम बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया का आज जन्मदिन है, उनका जन्म 10 अप्रेल 1986 को हुआ था. आयशा फिल्म इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक है. आयशा कई बार विवादों में आ चुकी हैं. सबसे ज्यादा चर्चा में वे तब आई थीं, जब उन्होंने लिप सर्जरी करवाई थी. आज हम आपको आयशा के जन्मदिन उनकी लाइफ से जुड़ी कई खास बातें बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं, कैसे रहा है फिल्मी सफर साथ ही आखिर क्या रही हैं एक्ट्रेस.

कई सारी विज्ञापन में किया काम

आयशा टाकिया (Ayesha Takia) ने जब पहली बार कैमरा फेस किया था तो वो महज 4 साल की थी, आयशा (Ayesha Takia) ने कॉम्प्लैन गर्ल के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. खास बात ये है कॉम्प्लैन के इस ऐड में आयशा (Ayesha Takia) के साथ शाहिद कपूर भी नज़र आए थे. आगे उन्होंने VIP सूटकेस, सीबाका टुथपेस्ट, गोदरेज समेत 60 से ज़्यादा ऐड फिल्मों में काम किया.

‘टार्जन: द वंडर कार’ से किया डेब्यू

आयशा (Ayesha Takia) को उनकी डेब्‍यू फिल्‍म 'टार्जन: द वंडर कार' के लिए फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू पुरस्‍कार मिला था. इसके अलावा साल 2006 में आई फिल्‍म 'डोर' के लिए उन्‍हें युवा विधवा किरदार के लिए काफी सराहा गया था, लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान मिली सलमान खान की फिल्म 'वांटेड' से.

Most Desirable Woman of India बनी आयशा

साल 2006 में आयशा (Ayesha Takia) ‘Most Desirable Woman of India’ की सूची में आईं थी, साथ ही आयशा (Ayesha Takia) ने PETA India के एक विज्ञापन में देखा गया, जिसके बाद उन्होंने स्वयं को सार्वजनिक रूप से शाकाहारी घोषित किया. आयशा (Ayesha Takia) ने हॉलीवुड फ़िल्म “ए नाइट विद द किंग” में भी कार्य किया है. हिंदी के अलावा तेलुगू फिल्मों में भी काम किया है.

आयशा ने किया है धर्म परिवर्तन किया

आयशा टाकिया (Ayesha Takia) के ससुराल वाले राजनैतिक बैकग्राउंड से है, आयशा (Ayesha Takia) के ससुर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आजमी हैं. फरहान आजमी संग शादी के लिए आयशा ने अपना धर्म परिवर्तन किया है. हालांकि इस बात पर कभी आयशा ने खुलकर बात नहीं की है और न ही इन खबरों को झूठा बताया.