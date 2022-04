Happy Birthday Jaya Prada Know Her Personal and Professional Life: बॉलीवुड अभिनेत्री से राजनेता बनीं जया प्रदा (Jaya Prada) किसी पहचान की मोहताज नहीं है. किसी समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार रहीं जया प्रदा ने आज (रविवार) अपनी जिंदगी के 6 दशक पूरे कर लिए. 3 अप्रैल, 1962 को जन्मीं जया प्रदा (Jaya Prada Birthday) आज आपना 60वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्ट्रेस ने 80 के दशक में कई बॉलीवुड (Bollywood) हिट फिल्मों से दर्शकों के दिल में अपनी अलग पहचान बनाई. राजनीति में अभी आने के बाद सफलता ने उनके कदम चूमें, वर्तमान में जया प्रदा भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सम्माननीय सदस्य हैं.Also Read - Malaika Arora car Accident: मलाइका अरोड़ा की कार का हुआ एक्सीडेंट, घायल एक्ट्रेस को अस्पताल में कराया गया भर्ती

जया प्रदा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी आसान दिखती है, उतनी थी नहीं. अपने समय में उन्हें दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी, शर्मिला टैगोर, जीनत अमान, परवीन बाबी सहित कई अभिनेत्रियों से अलग पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. वहीं पर्सनल लाइफ में जया प्रदा का बहुत उतार-चढ़ाव रहे. शादीशुदा शख्स से शादी करने के बाद जया प्रदा को न तो कभी पत्नी का दर्जा मिला और न ही मां बनने का सुख. Also Read - Virat-Anushka की जोड़ी ने इंस्टाग्राम पर फिर बिखेरा जलवा, करवाया ऐसा फोटोशूट, इंटरनेट हुआ मुरीद

कैसा रहा फिल्मी करियर

बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा ने अपने अभिनय की शुरुआत बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी. उन्हें 12 साल की उम्र में एक फिल्म में काम करने का मौका मिला. इसके बाद उन्होंने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया. जया प्रदा उन एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं जिन्होंने 70 और 80 के दशक के महान अभिनेताओं के साथ काम किया. जया प्रदा ने सबसे पहले तेलुगू फिल्मों से एक्टिंग की शुरुआत की हालांकि बॉलीवुड में आने के बाद उन्हें देश-दुनिया में पहचान मिली. Also Read - London Files Teaser: 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद अब आ रही है 'लंदन फाइल्स', अर्जुन रामपाल उठाएंगे गहरे राजों से पर्दा

विवादों भरा रहा निजी जीवन

जया प्रदा ने अपने करियर के पीक पर एक ऐसा फैसला लिया जिसने जिंदगी भर के लिए उनकी जिंदगी बदलकर रख दी. फिल्म निर्माता श्रीकांत नहाटा से 1986 में शादी करने के बाद जया प्रदा विवादों से घिर गईं. नहाटा पहले से ही तीन बच्चों के पिता था और पहली पत्नी से तलाक लिए बिना उन्होंने जया से शादी की थी. जया ने प्यार में शादी तो कर ली लेकिन श्रीकांत नहाटा ने कभी उन्हें पत्नी और मां बनने का सुख नहीं दिया. जया मां बनना चाहती थीं जबकि नहाटा बच्चा नहीं चाहते थे. अंत में दोनों अलग हो गए, कहा जाता है कि उन्होंन अपनी बहन के बच्चे को गोद ले लिया था.

एक-दूसरे से बात नहीं करती थीं श्रीदेवी-जया प्रदा

बॉलीवुड में अभिनेता और अभिनेत्रियों के रिश्तों में खटास आम बात है, लेकिन जया प्रदा और श्रीदेवी ने 8 फिल्में साथ करने के बाद भी एक-दूसरे से बात नहीं की. इसकी एक वजय अभिनेत्रियों के बीच कॉम्पिटिशन को बताया जाता है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो एक फिल्म में होने के बावजूद दोनों अलग-अलग कोने में बैठा करती थीं. एक दिन राजेश खन्ना और जितेंद्र ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया था लेकिन फिर भी वो अलग-अलग कोने में बैठी रहीं थीं.