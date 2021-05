Aditya Chopra Birthday Special Know The Love Story And Also The Net Worth: फेमस फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) पुराने जमाने के मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा के बड़े बेटे हैं. आदित्य (Aditya Chopra) को आमतौर पर कैमरे से परहेज रहता है लेकिन उनकी कैमरे की पीछे की समझ इतनी जबरदस्त है कि बॉलीवुड की कई यादगार फिल्में ही हैं. आज आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं, इस मौके पर जानते हैं आदित्य के जीवन से जुडी कुछ ख़ास बातें. Also Read - Rani Mukherjee Birthday: शादीशुदा आदित्य चोपड़ा पर आया था Rani Mukherjee का दिल, लोगों ने कहा था 'घर तोड़ने वाली औरत'

फिल्मी करियर रहा सुपरहिट

यश चोपड़ा और पामेला चोपड़ा के बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) का जन्म 21 मई, 1971 को हुआ था. मात्र 18 वर्ष की आयु में आदित्य (Aditya Chopra) ने अपने पिता यश चोपड़ा के सहायक निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और मात्र 23 वर्ष की आयु में 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' फिल्म का सफल निर्देशन किया. वर्ष 1997 में रिलीज हुई यश राज बैनर्स की फिल्म 'दिल तो पागल है' के लिए आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने संवाद लेखन भी किया था.

रेस्टोरेंट से शुरु हुई थी कहानी

रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और आदित्य (Aditya Chopra) पहली बार संपन रेस्टोरेंट में मिले थे, तब रानी फिल्म ‘राजा की आएगी बारात’ में काम कर चुकी थीं. पहली मुलाकात में ही रानी पर आदित्य (Aditya Chopra) अपना दिल हार चुके थे. इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माता करण जौहर से कहकर रानी को ‘कुछ कुछ होता है’ में कास्ट करवाया, इसके बाद दोनों ने गुपचुप एक-दूसरे को डेट किया था.

घरवालों को नहीं था रिश्ता मंजूर

आदित्य (Aditya Chopra) और रानी (Rani Mukerji) के रिश्ते से पिता यश चोपड़ा को इतना एतराज था की आदित्य (Aditya Chopra) को घर छोड़ना पड़ा था. इस विवाद के चलते आदित्य (Aditya Chopra) कई दिन तक होटल में रहना पड़ा था. आदित्य (Aditya Chopra) का पायल खन्ना से साल 2009 में तलाक हो गया था. इसके बाद साल 2014 में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी संग शादी रचाई थी.

इटली में रचाई दूसरी शाची

आदित्य (Aditya Chopra) और रानी (Rani Mukerji) की अफेयर की खबरें मीडिया में बहुत दिनों से आ रही थीं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस खबर पर मुहर नहीं लगाई थी. दोनों ने 2014 में इटली में शादी की. दोनों की एक बेटी आदिरा भी है.

आदित्य चोपड़ा की नेट वर्थ

फिल्म निर्माता और ‘यश राज फिल्म्स’ के दिवंगत फाउंडर यश चोपड़ा के बेटे आदित्य (Aditya Chopra) इस वक्त 890 मिलियन USD (करीब 66 अरब) के मालिक हैं. अकेले ‘YRF’ से आदित्य साल भर में 961 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं. वहीं उनकी पत्नी रानी (Rani Mukerji) की बात करें तो साल 2021 के ‘IBTimes’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रानी की कुल संपत्ति 12 मिलियन USD (करीब 90 करोड़) है.