Happy Birthday Comedy King Kapil Sharma Know The Struggle And Success: 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) इसके बारे में आज भारत समेत दुनियाभर के लोग जानते हैं औऱ इसके होस्ट कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने अपनी एक खास पहचान बनाई है. दुनिया को हंसाने वाले इस कलाकार ने अपनी सफलता से हर किसी को हैरान किया है. कपिल (Kapil Sharma Birthday) ने जब संघर्ष शुरू किया तो इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं था और ना है. शून्य से शुरू करते हुए कपिल शिखर तक पहुंचे और कॉमेडी की दुनिया पर राज करने लगे. कपिल (Kapil Sharma Struggle) आज अपना 40वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, आइए जानें उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनकही बातें.

टेलीफोन बूथ पर करते थे काम

मुंबई आने और सेलेब्रिटी बनने से काफी पहले कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने थियेटर कलाकार के तौर पर लंबा संघर्ष किया है. जब वह दसवीं क्लास में थे तब वह एक पीसीओ में पॉकेट मनी के लिए नौकरी करते थे, इतना ही नहीं घर को चलाने के लिए कपि‍ल ने दुपट्टे तक बेचने का काम किया.

पंजाबी चैनल में दिखाया अपने कॉमेडी का हुनर

पिता की मौत के एक साल बाद 2005 में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को पहली बार पंजाबी चैनल ‘एम एच वन’ के कॉमेडी शो में अपना हुनर दिखाने का बड़ा मौका मिला, इस शो में वह सेकंड रनरअप भी रहे. ये पंजाबी शो उनके कॅरियर में टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ.

'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' ने दिलाई सफलता

टीवी पर ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज’

देख कपिल (Kapil Sharma) ने इसमें हिस्सा लिया लेकिन वो अमृतसर के ऑडिशन में वो बाहर हो गए. कपिल (Kapil Sharma) ने हार नहीं मानी और वो दोबारा अमृतसर से दिल्ली आए फिर से ऑडिशन दिया और इस बार कपिल (Kapil Sharma) ना सिर्फ सलेक्ट हुए बल्कि उन्होंने ‘द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चलैंज’ सीजन तीन (2007) के खिताब पर कब्जा जमा लिया.

अपने शो ने दिलाई नई सफलता

कपिल (Kapil Sharma) की कॉमेडी के चर्चे अब तक इंडस्ट्री में होने लगे थे और अपने काम की बदौलत कपिल (Kapil Sharma) एक के बाद एक कई शो जैसे ‘कॉमेडी सर्कस’, ‘झलक दिखला जा’ और ‘छोटे मियां’ आदि होस्ट करने लगे थे. हालांकि, सही मायनों में कपिल (Kapil Sharma) को टीवी इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक तब मिला जब वह अपना खुद का शो ‘कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल’ लेकर आए.

सोनी पर आता है शो

‘कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल’ सालों पहले बंद हो चुका है और उसके बाद कपिल (Kapil Sharma) ने एक बार फिर से सोनी टीवी पर अपना शो लेकर आए जहां पर उन्होंने कई और सफलता को अपने नाम किया. कपिल (Kapil Sharma) इस दौरान टीवी के सबसे महंगे सेलेब्स में से एक हैं.