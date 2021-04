Happy Birthday Famous Dancer- Choreographer And Director Remo D’Souza Know The Struggle Story: बॉलीवुड में लगभग मशहूर एक्टर और एक्ट्रेस डांसिंग किंग रेमो डिसूजा (Remo D’Souza) के इशारों पर नाच चुका है. बॉलीवुड में डांस कोरियोग्राफर की टॉप लिस्‍ट में शामिल रेमो डिसूजा (Remo D’Souza) किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. डांस, कोरियोग्राफी, एक्टिंग के साथ-साथ वो फिल्म निर्देशक भी हैं, इसके अलावा वो कई टीवी शोज भी जज कर चुके हैं. ऐसे में रेमो डिसूजा (Remo D’Souza) 2 अप्रैल को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे रेमो का फिल्‍मी सफर आसान नहीं रहा. ऐसे में आज रेमो डिसूजा (Remo D’Souza) के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके बारे में खास बातें. Also Read - Happy B'day Kapil Sharma: बेहद गरीबी में कपिल ने काटे हैं दिन, PCO में किया काम...बेचे दुपट्टे, अब हैं करोड़ों के मालिक

बेंगलुरू में हुआ एक्टर का जन्म

रेमो डिसूजा का जन्म बेंगलुरू में साल 2 अप्रैल 1974 में हुआ था. उनके पिता नेवी में ऑफिसर थे, जबकि मां हाउस वाइफ. उनके परिवार में एक बड़ा भाई और तीन बहनें हैं. रेमो ने 10वीं तक की पढ़ाई गुजरात में की, इसके बाद वो मुंबई आ गए. इस दौरान उनके पास अधिक पैसे नहीं थे जिस वजह से वो कई रात भूखे पेट रहे थे.



माइकल जैक्सन के वीडियो देखकर सीखा डांस

रेमो को डांस करना इतना पसंद था कि उन्होंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली और माइकल जैक्सन के वीडियो देखकर ही डांस करना सीखा. रेमो ने एक डांस कॉम्पिटिशन जीता, जिसके बाद उन्हें आमिर खान और उर्मिला मांतोडकर की फिल्म ‘रंगीला’ में डांस करने का मौका मिला. इस फिल्म के बाद वो कोरियोग्राफर अहमद खान को असिस्ट करने लगे.

‘कांटे’ फिल्म से पलटी किस्मत

इसके बाद रेमो ने सोनू निगम के एलबम दीवाना को कोरियोग्राफ किया जो 90 के दशक का हिट पॉप एलबम माना जाता है. रेमो द्वारा कोरियोग्राफ किया गया ‘कांटे’ मूवी की आइटम सॉन्ग ‘इश्क समंदर’ सुपरहिट रहा, इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गानों के डांस को कोरियोग्राफ किया.

बने मशहूर निर्देशक

रेमो ने ‘फालतू’ फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की थी, उन्होंने ‘एबीसीडी’ और इसकी अन्य फ्रैंचाइजी का निर्देशन किया है. साथ ही वो रेस 3 भी का निर्देशन कर चुके हैं. इसके अलावा वो डांस रिएलिटी शो ‘झलक दिखला जा’ और ‘डांस प्लस’ सहित कई शोज में बतौर जज नज़र आ चुके हैं.