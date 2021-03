Happy Birthday famous singer Dhvani Bhanushali know amazing facts about her: मशहूर गायिका ध्वनि भानुशाली (Dhvani Bhanushali) के कई सारे गानों पर आफ भी जमकर नाचे होंगे और वो आपके पंसदीदा गानों में से एक होंगे, बात दें कि ध्वनि भानुशाली (Dhvani Bhanushali) आज अपना 23वां जन्मदिन मना रही हैं. ध्वनि भानुशाली (Dhvani Bhanushali) ने बहुत कम समय में नए मुकाम हासिल किए हैं औऱ महज 21 साल की उम्र में उन्होंने कई सारे कमाल के रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें. Also Read - हुस्न पर बरसता है नूर तो सुरों पर नाचती है दुनिया, हर गाना उतरता है दिल के अंदर

मुंबई की हैं ध्वनि

ध्‍वनि भानुशाली (Dhvani Bhanushali Birthday) का जन्म 22 मार्च 1998 को मुंबई में हुआ था. ध्‍वनि भानुशाली ने अपनी पढ़ाई भी यहीं से पूरी की है. बता दें कि ध्‍वनि भानुशाली के पिता विनोद सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के ग्लोबल मार्केटिंग एंड मीडिया पब्लिशिंग के अध्यक्ष हैं. Also Read - Happy Birthday Dhvani Bhanushali, Dhvani Bhanushali Photos: 100 करोड़ यूट्यूब व्यूज पाने वाली सबसे कम उम्र की सिंगर, ध्वनि भानुशाली की तस्वीरें

दिए कई हिट सॉन्ग्स

ध्वनि (Dhvani Bhanushali Singing Career) ने अपना सिंगिंग करियर साल 2017 में शुरू किया था. उन्होंने टी-सीरीज कंपनी के लिए फिल्म ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ के गाने ‘हमसफर’ का फीमेल वर्जन गाया था. इस गाने को काफी लोगों ने पसंद किया था. इस गाने के हिट होने के बाद ध्वनि के पास ऑफर्स की भरमार हो गई. ध्‍वनि भानुशाली ने फिल्म ‘वेलकम टू न्‍यूयार्क’, ‘वीरे दी वेडिंग’, ‘सत्यमेव जयते’, ‘लुका छुपी’ और ‘मरजावां’ के लिए गाने गाए.

इन गानों ने बनाए रिकॉर्ड

ध्‍वनि भानुशाली के गाने’ले जा रे’ और ‘वास्‍ते’ के यूट्यूब व्‍यूज एक बिलियन यानी एक अरब क्रॉस कर चुके हैं. ध्‍वनि भानुशाली 21 की उम्र में इतिहास रचने वाली पहली भारतीय युवा महिला सिंगर हैं.