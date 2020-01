Happy Birthday Hrithik Roshan: बॉलीवुड के चार्मिंग सुपरस्टार ऋतिक रोशन का आज जन्मदिन है. इसी के साथ वह आज के दिन 46 साल के हो चुके हैं. इस खास मौके पर उनकी पूर्व पत्नी सुजैन खान ने जन्मदिन की बधाई दी है. सुजैन ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया है. इस तस्वीर के कैप्शन में सुजैन ने ऋतिक को अतुलनीय बताया है. कैप्शन में सुजैन ने लिखा है- Happiest Happiest Birthday Rye… you are the most incredible Man I know. ♥.

बता दें कि बीते दिनों सुजैन ऋतिक के परिवार के साथ न्यू ईयर मनाने भी गई थीं. इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा था- मॉडर्न फैमिली. बता दें कि ऋतिक को आखिरी बार फिल्म वॉर में देखा गया था. इस फिल्म में ऋतिक ने एक बागी सेना के जवान का किरदान निभाया था. इस फिल्म ने साल 2019 में सबसे ज्यादा कई की. बता दें कि इस फिल्म में ऋतिक के साथ टाइगर श्रॉफ भी मुख्य भूमिका में थे.

बता दें कि ऋतिक और सुजैन की बीच तलाक हो चुका है. हालांकि अक्सर दोनों को एक साथ कई जगहों पर स्पॉट किया जाता रहा है. बता दें कि साल 2019 में आई ऋतिक की फिल्म सुपर 30 ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. यह फिल्म बिहार के मशहूर गणितज्ञ और सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार के उपर बनी थी. बता दें कि इस फिल्म को भी दर्शकों ने खूब सराहा था.