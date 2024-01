Hindi Entertainment Hindi

Happy Birthday Kabir Bedi Here Is The Tragic Love Story With Parveen Babi

Kabir Bedi Love Story: शादीशुदा होने के बाद भी कबीर बेदी को हुआ था परवीन बॉबी से प्यार, ऐसी है लव स्टोरी

Kabir Bedi Love Story With Parveen Babi: कबीर बेदी को जब परवीन से प्यार हुआ था, उस वक्त वे शादीशुदा थे और उनकी शादी ओड‍िशी डांसर प्रतीमा बेदी से हुई थी.

Kabir Bedi Love Story With Parveen Babi: बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी (Kabir Bedi) 70 और 80 के दशक में हीरो के तौर पर तो कभी विलेन बनकर पर्दे पर आते थे और जब वो आते थो तो हलचल हो जाती थी. वैसे बेहद कम लोग जानते हैं कि कबीर बेदी ने ना केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी है और उन्हें विदेशों में सम्मान मिला है. ऐसे में आज कबीर बेदी (Kabir Bedi Birthday) अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं और वो अब तक करीब 60 फिल्मों में काम कर चुके हैं. हालांकि कबीर बेदी ना केवल अपनी फिल्मों से बल्कि अपनी लव स्टोरी (Kabir Bedi Love Story) की वजह से भी अक्सर चर्चा में रहते है. ऐसे में आज हम कबीर बेदी और परवीन बॉबी की लव स्टोरी (Kabir Bedi Love Story With Parveen Babi) के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा आज भी होती है.

परवीन पर आया शादीशुदा कबीर बेदी का दिल

कबीर बेदी की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में होती है और उन्होंने कई सारी जबरदस्त फिल्मों में काम किया है. हालांकि निजी जिंदगी में कबीर बेदी की लव स्टोरी ने हर बार लोगों को हैरान किया है. कबीर बेदी और बॉलीवुड की दिग्गज दिवंगत एक्ट्रेस परवीन बॉबी संग उनकी कहानी तो हर कोई जानता है. कबीर और परवीन ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था, हालांकि इस दौरान कबीर बेदी शादीशुदा थे और इसके बाद भी वो परवीन को अपना दिल बैठे थे. कबीर ने अपनी बायोग्राफी ‘स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर’ (Stories I Must Tell) में अपनी इस लव स्टोरी पर चर्चा की थी.

ओपन मैरिज में कबीर औऱ प्रोतिमा

आई मस्ट टेल: द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर’ (Stories I Must Tell) को जब कबीर ने लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि जब वो शादीशुदा थे तो वो प्रोतिमा गुप्ता के साथ ओपन मैरिज में थे, ये शुरु में तो अच्छा था लेकिन उसके बाद इससे उनके बीच की नजदीकियों में कमी आई और उनके अनुसार उन्हें वह प्यार महसूस नहीं हुआ जो वह चाहते थे. कबीर ने कहा कि वो अकेला और खाली महसूस करते थे और इस खालीपन को परवीन ने भरा था. परवीन बाबी उनकी जिंदगी में ऐसी शख्स थीं जिसने कबीर बेदी के अकेलेपन को शून्य में भर दिया था.

परवीन बॉबी- कबीर बेदी का रिश्‍ता

कबीर बेदी ने अपनी किताब ‘I Must Tell: The Emotional Journey of an Actor’ को जब लॉन्च किया था तो उन्होंने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ‘मैं सच में परवीन से बेहद प्यार करता था, वह बेहद खूबसूरत महिला था. पहले मैं उन्हें केवल एक एक्टर और डैनी डेन्‍जोंगपा की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानता था. परवीन अपने दौर के हिसाब से बेहद बोल्ड थी और उनके अंदाज से में बेहद प्रभावित हुआ था और यही वजह है कि मेरा दिल उनके लिए धड़का था.’

परवीन की बीमारी ने तोड़ा रिश्ता

कबीर और परवीन का प्‍यार धीरे-धीरे परवान चढ़ा लेकिन वो कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पया और इसी पर बात करते हुए कबीर ने कहा था कि इसकी असली वजह थी परवीन की बीमारी जिसके बारे में आपने सुना होगा. इस बारे में कबीर ने इंटरव्यू में बताया था कि ‘परवीन को जो बीमारी थी, वो उनकी एक फैमिली हिस्ट्री थी. दरअसल परवीन को आत्माएं दिखती थी, उन्हें लोगों पर शक होता था कि और उन्हें खुद को जान से मारे जाने का डर भी रहता था. इस बारे में परवीन की मां से महेश भट्ट को भी बताया था. परवीन की मां ने महेश को कहा था कि उनके पिता को भी ऐसी ही बीमारी थी.’