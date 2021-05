Happy Birthday Karan Johar When He Fall For Twinkle Khanna Know Amazing Story: निर्माता निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) अपना 49वां जन्मदिन (Karan Johar Birthday) मना रहे हैं. करण जौहर (Karan Johar) ने अपनी फिल्में से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है, हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं है. लगभग 50 साल के हो चुके निर्देशक ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन वो दो बच्चों के पिता हैं. ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं, आखिर कब करण (Karan Johar) को हुआ था प्यार. Also Read - किस्सा: एक नाइट कल्ब में Priyanka Chopra संग शारीरिक संबंध बनाने के लिए पीछे पड़ गई थीं महिला, ऐसे छुड़ाया था पीछा

करण जौहर (Karan Johar) का जन्‍म मुंबई में हुआ है, उनके पिता यश जौहर है जो कि बॉलीवुड फिल्‍मों के निर्माता और धर्मा प्रोडक्‍शन्‍स के संस्‍थापक थे. उनकी मां का नाम हीरू जौहर है. करण ने मुंबई के ग्रीनलान्‍स हाई स्‍कूल और एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकनॉमिक्‍स से पढ़ाई की है, उन्‍होंने फ्रेंच में मास्‍टर्स की डिग्री हासिल की है. डायरेक्‍टर के तौर पर करण (Karan Johar) ने ‘कुछ कुछ होता है’, ‘कभी खुशी कभी गम’, ‘कभी अलविदा ना कहना’, ‘माय नेम इज खान’, ‘स्‍टूडेंट ऑफ द ईयर’, ‘बॉम्‍बे टॉकीज’ जैसी कई नायाब फिल्में दी है. Also Read - Vidya Balan ने करण जौहर के सामने खोले अपने बेडरूम सीक्रेट्स, बोलीं- हल्की रोशनी पसंद है और...



ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) और करण जौहर (Karan Johar) बॉलीवुड के सबसे अच्छे दोस्तों की लिस्ट में गिने जाते हैं. दोनों की दोस्ती बचपन से चली आ रही है, दोनों स्कूल में भी एक साथ पढ़ाई कर चुके हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी अभी तक सिंगल रहने वाले करण जौहर को ट्विंकल (Twinkle Khanna) से प्यार हो गया था और इस बात का खुलासा खुद ट्विंकल (Twinkle Khanna) ने ही सबके सामने किया था और खुद करण (Karan Johar) ने इसपर मुहर भी लगाई थी.

View this post on Instagram A post shared by Karan Johar (@karanjohar)



2015 में ट्विंकल (Twinkle Khanna) ने अपनी किताब मिसेज फनीबोन्स के लॉन्च के दौरान कहा था कि करण (Karan Johar) को उन पर क्रश हो गया था, इस पर करण (Karan Johar) ने भी कंफर्म किया था कि ट्विंकल ही वो अकेली महिला हैं, जिनसे उन्हें प्यार हुआ था. ट्विंकल (Twinkle Khanna) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ‘करण ने कन्फेस किया था कि उन्हें मुझसे प्यार हो गया था. मुझे तब हल्की मूछें थीं और वो उन्हें देखते थे और कहते थे कि वो हॉट हैं, मुझे तुम्हारी मूछें पसंद हैं’.

बता दें कि इस करण जौहर (Karan Johar) फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ में ‘टीना’ के किरादर में एक्ट्रेस ट्विंकल (Twinkle Khanna) को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये किरदार करने से मना कर दिया था और बाद में इसे रानी ने बखूबी से पर्दे पर निभाया था.