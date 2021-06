Karishma Kapoor Birthday Special Know How Things Ended Up With Abhishek Bachchan: बॉलीवुड में अपने डांस और अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीतने वाली करिश्मा कूपर (Karishma Kapoor) 25 जून को अपना 46वां जन्मदिन मनाएंगी, ऐसे में उनके फिल्मी करियर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और साथ ही आप भी उनकी फिटनेस और उनकी एक्टिंग के दिवाने होंगे. लेकिन आज हम आफके बताएंगे कि आखिर क्यों अभिषेक और करिश्मा एक दूसरे के प्यार में होकर भी अपनी राहें अलग कर ली और क्यों ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. Also Read - Karishma Kapoor ने किया था सनसनीखेज़ खुलासा, हनीमून पर पति ने दोस्तों के साथ सोने पर किया मजबूर

‘हां मैंने भी प्यार किया’ के दौरान हुआ प्यार

साल 2002 में आई फिल्म ‘हां मैंने भी प्यार किया’ के दौरान अभिषेक (Abhishek Bachchan)और करिश्मा (Karishma Kapoor) एक-दूसरे के करीब आ गए थे, कहा जाता है कि यही से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी. वहीं, परिवार वाले भी चाहते थे कि ये दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाए. वहीं, साल 2000 में आई अभिषेक (Abhishek Bachchan) की पहली फिल्म ‘रिफ्यूजी’ में करिश्मा (Karishma Kapoor) की छोटी बहन करीना उनके अपोजिट थीं. Also Read - Aishwarya-Abhishek ने कैमरे के सामने नहीं किया था Kiss, फिर उस दिन सबके सामने...



जया बच्चन की वजह से टूटा रिश्ता

आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) ने साल 2002 में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के 60वें जन्मदिन के मौके पर सगाई की थी.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, करिश्मा (Karishma Kapoor) शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थीं और जया इसके सख्त खिलाफ थीं.

संजय कूपर से की शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करिश्मा की मां बबीता कपूर अभिषेक के फ्लॉप करियर से परेशान थीं. उन्होंने करिश्मा को अभिषेक से शादी न करने की सलाह दी थी. अभिषेक से सगाई टूटने के बाद करिश्मा कपूर ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी की जिसके कुछ सालों बाद ही दोनों का तलाक भी हो गया.