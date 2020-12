Happy Birthday Kim Taehyung: किम ताइहुंग (Kim Taehyung), जो दक्षिण कोरियाई के पॉप बैंड बीटीएस (BTS) के लिए गायक हैं, आज 25 साल के (Kim Taehyung Birthday) हो गए हैं. कम उम्र में बहुत कुछ हासिल करने वाले इस महान हस्ती को ‘वी’ (V) के रूप में भी जाना जाता है. उन्होंने 2013 में बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ एक अपना करियर शुरू किया था. ताइहुंग (Kim Taehyung) अभी भी बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और साथ में उन्होंने कई चमत्कार किए हैं.

साल 2020 में BTS खूब मशहूर हुआ. लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुआ ट्रैक ‘Dynamite’ खूब हिट हुआ. इस बैंड के सभी आर्टिस्ट V, Suga, Jimin, Jungkook, Jin, RM and J-Hope सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुए. BTS बैंड के मुख्य सिंगर किम (Kim Taehyung) ने Wings, Love Yourself: Tear, Wake Up, Face Yourself, Blood Sweat & Tears, DNA, For You जैसे कई हिट ट्रैक्स दिए हैं. आज बर्थडे के मौके पर जानते हैं किम (Kim Taehyung Unknown Facts) से जुड़ी कुछ रोचक बातें:

View this post on Instagram A post shared by Kim Taehyung《V》 💕 (@taehyung__bts)

-Kim Taehyung aka BTS’ singer V’s का लास्ट रिकार्डेड नेट वर्थ यूएसडी 20 मिलियन था. इसका मतलब है भारतीय करेंसी में इसकी कीमत 1.34 मिलियन रुपये हैं.

– कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Kim Taehyung फिल्हाल सिंगल हैं.

View this post on Instagram A post shared by Kim Taehyung《V》 💕 (@taehyung__bts)

-Kim Taehyung को लोग प्यार से Taetae, Choco Bun, Secret Weapon and Vu भी बुलाते हैं.

-सिंगिंग के अलावा Kim Taehyung ने एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आज़माई है. टीवी ड्रामा ‘Hwarang’ में उन्होंने ‘Hansung’ का दिलचस्प रोल निभाया था.

-यही नहीं BTS के फैन्स ने जन्मदिन के मौके पर बुर्ज खलीफा पर Kim Taehyung का नाम प्रदर्शित किया है.