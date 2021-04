Happy birthday Lara Dutta Know The Love Story with Mahesh Bhupati: बॉलीवुड ऐक्‍ट्रेस लारा दत्‍ता (Lara Dutt) ने बॉलीवुड में अपना अलग नाम कमाया है. लारा (Lara Dutt) 42 साल की हो चुकी हैं लेकिन आज भी वो बेहद फिट हैं और वो लगातार काम कर रही हैं. लारा (Lara Dutt) ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम कमा चुकी हैं. दरअसल, साल 2000 में लारा दत्ता (Lara Dutt) ने मिस यूनिवर्स के ताज पर कब्जा किया था और तब से लेकर आज तक वो हर दिन कमाल कर रही हैं. ऐसे में उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं कुछ खास बाते. Also Read - Lara Dutta Birthday: 43 साल की लारा दत्ता आज भी हैं बेहद हॉट और फिट, इन फोटोज ने मचा रखा है तहलका- See Pictures

मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं

16 अप्रैल 1978 को गजियाबाद में एयरफोर्स अधिकारी एलके दत्ता के यहां जन्मी लारा दत्ता (Lara Dutt) ने अपना नाम कमाया है. लारा (Lara Dutt) सबसे पहले साल 1997 में मिस इंटरकॉन्टिनेंटल चुनी गईं. इसके बाद साल 2000 में वह मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजी गईं.

अंदाज से किया डेब्यू

लारा (Lara Dutt) ने बॉलीवुड में फिल्म ‘अंदाज’ से डेब्यू किया था, इसमें उनके साथ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) थे. लारा (Lara Dutt) को उनके ग्लैमर लुक के लिए काफी पसंद किया जाता है. लारा (Lara Dutt) ने कई सुपरहिट फिल्मों दीं, जिसमें उनके अभिनय को काफी सराहना की गई.

कई बार हुआ प्यार

लारा (Lara Dutt) की डेटिंग लाइफ शुरू हुई भूटानी अभिनेता केली के साथ. लारा (Lara Dutt) ने केली दोरजी को 9 साल तक डेट किया. हालांकि इतने वक्त साथ में रहने के बाद दोनों की राहें अलग हो गई. इसके बाद लारा (Lara Dutt) ने डीनो मोरिया (Dino Morea) की एंट्री हुई और दोनों के प्यार के चर्चे लंबे समय तक रहे.

महेश भूपति से हुई शादी

लारा और महेश की मुलाकात काम के दौरान हुई थी और इस दौरान महेश शादी की शादी टूट चुकी थी. इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अमेरिका में एक कैंडिल लाइट डिनर के दौरान महेश ने लारा दत्ता को प्रपोज कर दिया. कहा जाता है कि उस वक्त महेश ने लारा को जो अंगूठी पहनाई वो उन्होंने खुद डिजाइन की थी.