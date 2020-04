Happy Birthday Mamta Kulkarni: बॉलीवुड की दुनिया से निकलती रौशनी कुछ आंखों में ज़िंदगी भर सुकून भरती है तो कुछ आंखों में एक वक़्त के बाद महज़ स्याह मंज़र की निशानी छोड़ देती है. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्हें वक़्त ने उनके हिस्से की कामयाबी तो दी मगर वो इसे ज़्यादा देर तक संभालने में असफल रहें. ऐसा कहते हैं इस नायब दुनिया में स्टार बनने से ज़्यादा स्टारडम संभालना मुश्किल है. कई सितारों ने बहुत कम वक़्त में बुलंदियों तक का सफ़र तय किया मगर किसी न किसी वजह से वो इस मुकाम पर ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाए. Also Read - Mamta Kulkarni career in bollywood | ... जब ममता कुलकर्णी के एक फोटोशूट से हिल गया बॉलीवुड!

इस लंबी फेहरिश्त का एक नाम ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) है. 90 के दशक में अपनी अदाकारी और अपनी अदाओं से सबको मदहोश कर देने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का आज जन्मदिन है. 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में जन्मी इस एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में कदम रखते ही सबको अपना दीवाना बना दिया था.

ममता ने साल 1992 में आई फिल्म 'Tirangaa' से डेब्यू किया था. साल 1993 में आई फिल्म 'Aashiq Awara' के लिए उन्हें फिल्मफेयर से नवाज़ा गया. उस ज़माने में ममता ने खुद को एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में पेश किया था जो ख़ुद में एक चुनौती थी. 1993 में ही उन्होंने अपने टॉपलेस फोटोशूट से सनसनी मचा दी थी. इसके बाद इस अदाकारा के लिए कई दरवाज़े खुलने लगे. हर फिल्म में ममता की डिमांड होने लगी और शोहरतों ने ज़िंदगी में हिस्सा ले लिया. कुछ वक़्त बाद अचानक से ये स्टारडम, ये शोहरत सब मुंह मोड़ कर जाने लगे और इस बाकमाल अदाकारा की ज़िंदगी अर्श से फर्श पर आ गई.

कुछ वक़्त के लिए ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ जुड़ा मगर फिर कुछ वक़्त के बाद ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी के साथ ममता की शादी की खबर आई. पति के जेल जाने के बाद ममता भक्ति, आराधना में अपना वक़्त गुज़ारने लगी. इस दौरान उन्होंने ‘ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन’ नाम की एक किताब भी लिखी. वक़्त हमारा है (1993), क्रांतिवीर (1994), करण अर्जुन (1995), सबसे बड़ा खिलाड़ी (1995) जैसी हिट फिल्मों का चेहरा रहीं ममता आज फिल्मों की दुनिया से दूर हो चुकी हैं.