Happy Birthday Mandira Bedi Know Something About Tv Actress And Host: टीवी की सबसे फिट और हॉटेस्ट एक्ट्रेस मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) 49वां जन्मदिन मना रही हैं. मंदिरा का जन्म 15 अप्रैल 1972 को कोलकाता में हुआ था. उनके पिता का नाम वीरेंद्र सिंह बेदी और माँ का नाम गीता बेदी है. मंदिर पहली एक्ट्रेस से जिन्होंने बतौर स्पोर्ट्स एंकर काम किया था. बता दें कि मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) ने वर्ल्ड कप सहित कई क्रिकेट लीग को भी होस्ट किया है.

टीवी शो शांति से की शुरुआत

मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) ने टीवी शो शांति से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. ये शो भारत के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर दिखाया जाता था. उस समय का ये टीवी जगत का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पहला शो था. शो में उनके बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन से फिल्म निर्देशक इतने प्रभावित हुए कि, उन्हें फिल्मो के ऑफर मिलने लगे. Also Read - Mandira Bedi Birthday: 49 साल की मंदिरा बेदी अपने फिटनेस से करती हैं हैरान, बिकनी में देखें एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज



कई सारी फिल्मों में किया काम

इसके बाद वह एकता कपूर के प्रसिद्ध टीवी शो क्योँकि सास भी कभी बहु थी में नजर आईं. टीवी सीरियल के साथ- साथ मंदिरा (Mandira Bedi) ने फिल्मों में भी काम किया. मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) की फिल्मों की तो उन्होंने साल 1995 में शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से बॉलीवुड में अपना सफर शुरू किया इसके बाद वो बादल, शादी के लड्डू, दस कहानियां, इत्तेफाक और द ताशकंद फाइल्स में नजर आईं थी.

निर्देशक राज कौशल से शादी

बॉलीवुड की बोल्ड और बिंदास गर्ल मंदिरा बेदी भले ही इन दिनों इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन वो लग्जरी लाइफ एन्जॉय कर रही हैं. मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) ने 14 फरवरी साल 1999 में निर्देशक राज कौशल से शादी की थी. मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) एक शानदार एक्ट्रेस होने के साथ-साथ फैशन डिजाइनर और टीवी होस्ट भी हैं.

शादी के 13 साल बाद बनी मां

14 फरवरी 1999 में डायरेक्टर व प्रोड्यूसर राज कौशल से शादी कर ली थी, लेकिन वो शादी के 13 साल बाद 19 जून 2011 को दोनों पहली बार पेरेंट्स बने और उनके बेटे वीर का जन्म हुआ. मंदिरा बेदी ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो पहले प्रेग्नेंसी से डरती थीं क्योंकि उनके वर्क प्रोजेक्ट्स के चलते उन्हें प्रेग्नेंट होने की इजाजत नहीं थी.