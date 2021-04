Parveen Babi Birthday Special Story: परवीन बॉबी (Parveen Babi) बॉलीवुड में 70 के दशक में उन्होंने पर्दे पर खुब तहलका मचाया था. अपने दौर की पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक परवीन बॉबी (Parveen Babi) जब तक पर्दे पर आती रही लोग उनपर जमकर प्यार लुटाते रहे. लेकिन परवीन बॉबी (Parveen Babi) की जिंदगी बेहद अधूरी थी या यूं कहे कि उनकी लाइफ में उन्हें भले ही अपना काम में नाम मिला हो लेकिन वो अपनी लाइफ में कभी बहुत खुश नहीं रही. इतना ही नहीं कहा जाता है कि वो उस दौरन की सबसे महंगी एक्ट्रेस में एक थी और उन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्में दी. ऐसे में आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें. Also Read - रणबीर कपूर के बाद उनकी लेडी लव Alia Bhatt भी कोरोना से संक्रमित, टीवी की इस मशहूर एक्ट्रेस को भी हुआ COVID-19

परवीन (Parveen Babi) का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था. माता-पिता की शादी के 14 साल बाद परवीन (Parveen Babi) का जन्म हुआ था और जब वो 10 साल की थीं तभी उनके पिता का देहांत हो गया था. परवीन (Parveen Babi) ने साल 1972 में मॉडलिंग से अपने कैरियर की शुरुआत की और जल्दी ही उन्हें फ़िल्मों में काम मिल गया.

अमिताभ के साथ दी कई सुपरहिट फिल्में

1970 से 1980 के बीच परवीन ने 'दीवार', 'नमक हलाल', 'अमर अकबर एंथनी' और 'शान' जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दीं. परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ आठ फ़िल्मों में अभिनय किया है और ये सभी फ़िल्में हिट या सुपरहिट रहीं. गौरतलब है कि शशि कपूर, धर्मेंद्र से लेकर अपने दौर के तमाम टॉप एक्टर्स के साथ परवीन ने काम किया.

रिश्तों का रहा लंबा सफर

70 के दशक के जाने माने एक्टर डैनी डेंजोगपा और परवीन दोनों करीब 4 साल तक रिश्ते में रहे लेकिन बाद में अलग हो गए. परवीन बॉबी का इसके बाद दिल मशहूर एक्टर कबीर बेदी पर आया, दोनों की खबरें अखबारों में छपने लगी, लेकिन एक बार फिर से दोनों के रास्ते अलग हो गए.

महेश भट्ट के साथ भी रहा करीबी रिश्ता

साल था 1977 परवीन अपने एक्टिंग करियर में टॉप पर थीं, जब वो महेश भट्ट को दिल दे बैठी थीं. लेकिन मेहश उस वक्त शादीशुदा थे, हालांकि दोनो लि-इन में रहे और बाद में ये रिश्ता टूट गया क्योंकि महेश ने परवी को छोड़ दिया औऱ अपनी पत्नी के पास वापस लौट गए.

अमिताभ पर परवीन बॅाबी ने लगाया मारने का आरोप

एक इंटरव्यू में परवीन ने कहा था कि वह अमिताभ बच्चन को अपना आइडल मानती हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अमिताभ पर जान से मारने का आरोप लगाया और कहा कि अमिताभ ने मेरे पीछे गुंडे लगवाकर रखे हैं.

मनोरोग का हो गईं शिकार

महेश भट्ट से अलग होने के बाद परवीन पूरी तरह से टूट गई और मानिक रुप से बीमार रहने लगीं, इस दौरान उन्होंने नशे को अपना दोस्त बना लिया. कहा जाता है कि वह सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी से पीड़ित थीं. 20 जनवरी 2005 को उनकी मौत हो गई. तीन दिन तक उनकी लाश बेड पर पड़ी रही, जब उनके दरवाजे के पास तीन दिन तक ब्रेड और दूध का सामान पड़ा रहा तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और तब तक वो दुनिया छोड़ चुकी थी.