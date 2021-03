Rani Mukherjee Birthday Special Know Actress Love Story With Aditya Chopra: एक्ट्रेस रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और प्रोड्यूसर आदित्‍य चोपड़ा (Aditya Chopra) ये दोनों की अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं. जहां एक्टिंग में रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) ने अपनी दमदार पहचान बनाई है वहीं प्रोड्यूसर आदित्‍य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने एक से बढ़कर एक कमाल की फिल्में दी हैं. खास बात ये है कि दोनों को ही लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और शायद यह वजह है कि ये कपल की लव स्टोरी औऱ इनकी लाइफ के बारे में लोगों को बहुत कम पता है. ऐसे में आज रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) के जन्मदिन पर आइए जानते हैं इन दोनों की लव स्टोरी. Also Read - रानी मुखर्जी के जीवन में इस फिल्म का है गहरा प्रभाव, 15 साल पहले हुई थी रिलीज

ऐसे हुई पहली मुलाकात

रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और आदित्‍य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने अपनी लव स्‍टोरी (Secret Love Story) को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा. दरअसल आदित्‍य चोपड़ा (Aditya Chopra) शादीशुदा थे औऱ यही वजह थी जो दोनों ने रिश्ते को बेहद शांत रखा. ये दोनों पहली बार एक रेस्तरां में हुई थी और उसके बाद धीरे-धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए. Also Read - यशराज फिल्म्स का लव फिल्म्स से करार, 2020 की शुरुआत में कई शानदार फिल्में होगी रिलीज

‘कुछ कुछ होता है’ के लिए की सिफारिश

आदित्‍य चोपड़ा (Aditya Chopra) बेहद शांत स्वभाल के थे लेकिन उन्हें रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) के साथ समय बिताना बेहद पसंद था औऱ यही वजह थी कि दोनों अच्छे दोत्त बन गए. आदित्य (Aditya Chopra) को रानी (Rani Mukerji) इतनी पसंद आई कि उन्होंने करण जौहर से फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ में रानी को लेने की सिफारिश तक कर दी थी.

लोग बोले- घर तोड़ने वाली औरत

आदित्‍य चोपड़ा ने साल 2000 में पायल खन्‍ना (Payal Khanna) से शादी की, जबकि 2009 में शादी के करीब 9 साल बाद दोनों का तलाक हो गया. ऐसे में कहा जाता है कि रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) जब आदित्‍य चोपड़ा (Aditya Chopra) की जिंदगी में आईं, तब वह शादीशुदा थे और इसी वजह से रानी पर कई बार उनका घर तोड़ना का आरोप तक लगा. हालांकि रानी (Rani Mukerji) औऱ आदित्य पर इसका कोई असर नहीं है और आदित्य (Aditya Chopra) के तलाक लेने का बाद ही रानी (Rani Mukerji) ने अपनी जिंदगी के फैसले लेने शुरु किए.

इटली में हुई शादी

रानी और आदित्‍य ने इटली में शादी की थी और बेहद करीबी लोग इसमें शामिल हुए. 21 अप्रैल 2014 को दोनों ने सात फेर लिए. हालांकि रानी ने सालों पहले कहा था कि ‘जब वह आदित्‍य की जिंदगी में आईं, तब उनका तलाक हो चुका था’. शादी के एक साल बाद ही रानी मुखर्जी ने 2015 में बेटी को जन्‍म दिया. आदित्‍य के ‘आदि’ और रानी के ‘रा’ को मिलकर बेटी का नाम ‘आदिरा’ रखा.