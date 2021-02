Happy Birthday Rashmi Desai Know The Actress Story: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रश्मि देसाई (Rashmi Desai) आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं. रश्मि देसाई (Rashmi Desai) ने अपने काम से अपनी एक खास पहचान बनाई है. बिग बॉस (Bigg Boss 13) के सीजन 13 में रश्मि देसाई (Rashmi Desai) ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी. ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर जानें एक्ट्रेस की एक खास कहानी. Also Read - Bigg Boss 14 Finale Week: Eijaz Khan के फैंस को लगेगा झटका, फिनाले से पहले बाहर हुई Devoleena Bhattacharjee

करियर की शुरुआत

रश्मि देसाई (Rashmi Desai) का जन्म 13 फरवरी को 1986 में असम में हुआ था, रश्मि (Rashmi Desai) ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में जीटीवी के शो ‘रावण’ से की थी. रश्मि देसाई (Rashmi Desai) ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में असमिया फिल्म से की थी. इससे पहले रश्मि ने भोजपुरी (Bhojpuri), गुजराती और मराठी सिनेमा में भी काम किया. Also Read - Deepika Padukone के मास्क की कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश, लाखों का है हैंडबैग...जानें इनकी कीमत

उतरन ने बनाया मशहूर

रश्मि ने टीवी शोज में भी काम किया लेकिन कलर्स के शो ‘उतरन’ रश्मि के करियर को एक नया ग्राफ दिया. इस शो से रश्मि देसाई को खूब पॉपुलैरिटी मिली और रश्मि घर-घर में ‘तपस्या’ के नाम से मशहूर हो गईं. रश्मि ‘दिल से दिल तक’, ‘इश्क का रंग सफेद’, ‘अधूरी कहानी हमारी’, ‘नच बलिए 7’ और ‘खतरों के खिलाड़ी 6’ जैसे शोज में काम कर चुकी हैं.

नंदीश संधू से की थी शादी

रश्मि देसाई को अपने को स्टार नंदीश संधू से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली. हालांकि ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला औऱ दोनों ने शादी के चारा साल बाद तलाक ले लिया. इसके बाद अरहान खान रश्मि की लाइफ में आए, लेकिन ‘बिग बॉस 13’ में सलमान ने अरहान को लेकर कुछ खुलासे किए. बाद में रश्मि और अरहान का रिश्ता भी खत्म हो गया.

इस बीमारी से हैं परेशान

रश्मि देसाई को साइरॉसिस नाम की बीमारी है, इस बीमारी की वजह से रश्मि देसाई के लिए अपने वजन को संभालना एक बड़ी चुनौती है. अक्सर लापरवाही करने पर रश्मि देसाई का वजन बढ़ जाता है.