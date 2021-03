Happy Birthday Ratna Pathak Shah: टीवी और फिल्मों की मशहूर अदाकारा रत्ना पाठक (Ratna Pathak Birthday) शाह का आज जन्मदिन है. 18 मार्च 1963 को जन्मी रत्ना सिनेमा जगत में किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी अदाकारी से हर किसी का दिल जीत लेनी वाली रत्ना के पिता का नाम बलदेव पाठक है. माँ का नाम दिना पाठक हैं, जोकि एक अभिनेत्री और गुजराती थिएटर आर्टिस्ट हैं. उनकी एक बहन हैं- सुप्रिया पाठक जोकि भारतीय सिनेमा की उम्दा अभिनेत्री हैं. आज रत्ना के बर्थडे पर जानेंगे उनकी और दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (Ratna Pathak and Naseeruddin Shah Love Story) की लव स्टोरी. Also Read - Maarrich First Look Out: नसीरुद्दीन शाह बने पादरी तो तुषार कपूर...., यह टीवी एक्ट्रेस भी कास्ट में शामिल

ऐसा कहते हैं न जिन्हें कुदरत ने मिलाना होता है वो कैसे भी मिल ही जाते हैं. रत्ना और नसीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. साल 1975 में पहली बार रत्ना की मुलाकात खुद से 13 साल बड़े नसीरुद्दीन शाह से हुई. दोनों की ज़िंदगी में पढ़ाई का दौर था. रत्ना कॉलेज स्टूडेंट थीं और नसीर एफटीआईआई में पढ़ा करते थे. बताया जाता है कि एक नाटक के रिहर्लस करने के दौरान दोनों पहली बार मिले थे. धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था. दोनों ने 1982 में बड़ी सादगी के साथ शादी कर ली. Also Read - नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, प्रशांत भूषण समेत 130 हस्तियों ने फ्रांस हमलों की निंदा की, जारी किया संयुक्त बयान

बता दें कि नसीर ने 19 साल की उम्र में खुद से 16 साल बड़ी मनारा सीकरी से पहली शादी की थी. लेकिन बाद में नसीर और मनारा में मनमुटाव इस हद तक बढ़ गया कि 1982 में दोनों ने तलाक ले लिया. रत्ना और नसीर के दो बेटे हैं इमाद शाह और विवान शाह और नसीरुद्दीन की पहली बीवी से हीबा शाह हुई थीं.

रत्ना नें अपने करियर की शुरुआत की शुरुआत फिल्म मंदी से की थीं. रत्ना मिर्च मसाला, जाने तू या जाने न , खूबसूरत जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. वह एक मशहूर कॉमिक टीवी शो साराभाई v/s साराभाई का भी हिस्सा रह चुकीं हैं.