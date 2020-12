बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. कोरोना की वजह से सलमान इस बार अपना जन्मदिन बेहद सादे तरीके से मना रहे हैं. सलमान ने कोरोना के दौरान कई सारे लोगों तक मदद भी पहुंचाई थी औऱ उन्होंने अपने फैंस को भी ऐसा करने की सलाह दी थी. ऐसे में आज जब उनका जन्मदिन है तो भाई ने इसे बेहद सादे तरीके से मनाने का मन बनाया है. हालांकि कल उन्होंने पनवेल के बाहर केक काटा और कुछ तस्वीरें किल्क करवाई. इस दौरान उनके परिवारवाले और कुछ करीबी दोस्त मौजूद रहे थे. Also Read - Bigg Boss 14: रुबीना दिलाइक के ईशारों पर नाचेंगे सारे घरवाले, सलमान जैकलीन संग लगाएंगे ठुमके

सलमान खान के जन्मदिन के खास मौके पर बॉडीगार्ड शेरा, वरुण धवन, गौतम गुलाटी, उर्वशी रौतेला और भाग्यश्री सहित तमाम सेलेब्स ने उन्हें विश किया. ऐसे में चलिए एक जनर उन खास विश पर जो आज सलमान को मिल रहे हैं.

वरुण धवन ने सलमान खान संग फोटो शेयर करते हुए लिखा- हैप्पी बर्थडे भाई

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने सलमान खान और उनकी भांजी आयत की फोटो शेयर की और लिखा- हैप्पी बर्थडे सुल्तान और छोटी राजकुमारी आयत. बता दें कि दोनों का जन्मदिन एक साथ आता है और आज आयत एक साल की हो गई हैं.

सलमान खान के साथ ‘मैंने प्यार किया’ फिल्म में नज़र आ चुकी अभिनेत्री भाग्य श्री ने सलमान खान संग पुरानी फोटो शेयर की और जन्मदिन की बधाई दी.

सलमान खान की मां बनने वाली अभिनेत्री बीना काक ने सोशल मीडिया पर अनदेखा वीडियो शेयर किया है जिसमें सलमान खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं.

वहीं सलमान के बेहद खास और करीबी शेरा ने भी अपने मालिक औऱ भाई को जन्मदिन की शुभकानाएं दी हैं. शेरा ने लिखा, ‘उस शख्स को हैप्पी बर्थडे, जो मेरे लिए पूरी दुनिया है. मेरे मालिक सलमान खान’.

टीवी एक्टर विकास कालांतरी ने फोटो शेयर कर लिखा- हैप्पी बर्थडे भाई, हमेशा एक प्रशंसक, आपको हमेशा ढेर सारा प्यार और खुशी की शुभकामनाएं.

