बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. शाहिद को किसी परिचय की जरुत नहीं है उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई हुई है. शाहिद (Shahid Kapoor) का जन्म 25 फरवरी 1981 को दिल्ली में हुआ था और उनकी अपनी मां का नाम नीलिमा अजीम (Neelima Azeem) है और उनके पिता मशहूर एक्टर पकंज कपूर (Pankaj Kapoor) हैं. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) का परिवार बेहद बड़ा है और उनके 3 से अधिक पिता है और मां हैं.

शाहिद (Shahid Kapoor) को बॉलीवुड में ना केवल उनकी शादनार एक्टिंग बल्कि उनके डांस और साथ ही उनकी एक्ट्रेस का सथ लव स्टोरी के लिए भी जाना जाता है. बता दें हाल ही में शाहिद (Shahid Kapoor) की आई फिल्म 'कबीर सिंह' से उन्हें बहुत नाम मिला था औऱ अब एक्टर क्रिकेट पर बन रही फिल्म 'जर्सी' का हिस्सा होने वाले हैं. ऐसे में आज हम आपको शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं.

नीलिमा अजीम और पकंज के हैं बेटे

शाहिद (Shahid Kapoor) के अपने माता पिता एक्ट्रेस नीलिमा अजीम हैं (Neelima Azeem) औऱ पिता एक्टर पकंज कपूर (Pankaj Kapoor) है. इस कपल ने 1975 में एक दूसरे से शादी की थी और उसके बाद शाहिद (Shahid Kapoor) का जन्म हुआ हालांकि, तीन साल के अंदर ये कपल अलग हो गया और इसके बाद शाहिद (Shahid Kapoor) अपनी मां नीलिमा (Neelima Azeem) के साथ ही बड़े हुए. Also Read - Raashi Khanna Hot Pics: अपनी अदाओं से सबको मदहोश करने वालीं Raashi'अंधाधुन' के लिए है बेसब्र, देखिए तस्वीरें

सुप्रिया पाठक हैं दूसरी मां

पकंज कपून ने साल 1989 में एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक (Supriya Pathal) के साथ अपनी दूसरी शादी की शुरुआत की और इस तरह से वो शाहिद (Shahid Kapoor) की दूसरी मां बन गई. पंकज-सुप्रिया के दो बच्चे हैं. बेटे का नाम रूहान कपूर है और बेटी सना कपूर हैं. सना अपने भाई शाहिद (Shahid Kapoor) के साथ फिल्म ‘शानदार’ में नजर आ चुकी हैं.

राजेश खट्टर बने शाहिद के दूसरे पिता

वहीं शाहिद की मां नीलिमा (Neelima Azeem) ने एक्टर राजेश खट्टर (Rajesh Khattar) के साथ दूसरी शादी की और राजेश (Rajesh Khattar) को शाहिद (Shahid Kapoor) ने अपने दूसरे पिता का दर्जा दिया. इस शादी से राजेश (Rajesh Khattar) और नीलिमा (Neelima Azeem) को एक बेटा हुआ जिसका नाम ईशान खट्टर (Ishaan Khattar) है. ईशान भी फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके हैं और शाहिद उन्हें बेहद ज्यादा मानते हैं.

उस्ताद रजा अली खान तीसरे पिता

राजेश खट्टर (Rajesh Khattar) से तलाक के बाद नीलिमा ने उस्ताद रजा अली खान (Raja Ali Khan) से तीसरी शादी की और रजा शाहिद (Shahid Kapoor) के तीसरे पिता बने.

शाहिद (Shahid Kapoor) अपने परिवार के बेहद क्लोज हैं और साथ ही वो अपने सौतेले-भाई बहनों को भी बहुत प्यार करते हैं. बता दें कि शाहिद (Shahid Kapoor) की शादी भी पकंज और सुप्रिया ने ही करवाई है. शाहिद (Shahid Kapoor) के लिए मीरा का चयन खुद सप्रिया ने किया था.