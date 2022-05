Happy Birthday The Rock: हॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर ‘द रॉक’ (The Rock) उर्फ ​​ड्वेन जॉनसन (Dwayne Johnson) उन विदेशी सेलिब्रिटी में से हैं जिन्हें भारत में भी किसी बॉलीवुड एक्टर जितना ही प्यार किया जाता है. ‘द रॉक’ इंस्टाग्राम (The Rock Instagram) पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एक्टर हैं, उनके 313 मिलियन फॉलोअर्स हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ अमेरिका में ही नहीं ​​ड्वेन जॉनसन (Dwayne Johnson Birthday) को चाहने वालों की संख्या दुनियाभर में है. द रॉक आज (2 मई) अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं. WWE रिंग में अपने विरोधियों को धूल चटाने से लेकर हॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार बनने तक द रॉक (The Rock WWE) का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है. आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी उन बतों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो.Also Read - Eshanya Maheshwari: बॉलीवुड में भी होते हैं साउथ की इस खूबसूरत बाला के चर्चे, देखें वायरल हो रही तस्वीरें

ड्वेन जॉनसन ने WWE से कमाया नाम

ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक का जन्म 2 मई, 1972 को अमेरिका के कैलीफोर्निया में हुआ था. हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक, जॉनसन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना करियर शुरू किया था, यही से उन्हें 'द रॉक' का नाम मिला. WWE में कई खिताब अपने नाम करने के बाद 'द रॉक' अमेरिका के जाने माने चेहरे हो गए थे, इसके बाद उन्होंने रिंग से बाहर हॉलीवुड फिल्मों में कदम रखा. साल 2001 में आई फिल्म 'द मम्मी रिटर्न्स' से द रॉक ने हॉलीवुड में अपना डेब्यू किया.

बनना चाहते थे फुटबॉल खिलाड़ी

अपनी स्माइल और बॉडी को लेकर काफी पसंद किए जाने वाले द रॉक की भारत में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. हालांकि ‘द रॉक’ का सपना फुटबॉल खिलाड़ी बनने का था लेकिन एक चोट के चलते उन्होंने WWE को अपना करियर बनाने का फैसला किया. कई टीवी शो और फिल्मों में काम कर चुके ‘द रॉक’ दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पुरुष अभिनेता हैं. एक्टर बनने के बाद भी ‘द रॉक’ WWE से जुड़े हुए हैं.

इन फिल्मों ने भारत में दिलाई लोकप्रियता

द रॉक उर्फ ड्वेन जॉनसन को भारत में उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ के लिए जाना जाता है. इसके अलावा उन्हें एंपायर स्टेट, जुमांजी: वेलकम टू द जंगल, स्काईस्क्रैपर, फाइटिंग विद माय फैमिली और पिछले साल जुलाई में रिलीज हुई फल्म ‘जंगल क्रूज’ जैसी अनगिनत फिल्मों में काम किया है. ‘जंगल क्रूज’ में द रॉक ने पूर्व WWE चैंपियन ने कैप्टन फ्रैंक का किरदार निभाया है. फिलहाल वो अपनी अपकमिंग फिल्म DC League of super pets और Black Adam की शूटिंग में व्यस्त हैं.