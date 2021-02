Happy Birthday Abhishek Bachhan Know The Love Story: बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachhan) आज अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachhan) का जन्म 5 फरवरी, 1976 में हुआ था. अभिषेक ने अपने करियर में कई सारे अच्छी फिल्मों में शानदार अभिनय किया है और साथ ही उन्होंने ओटीटी (OTT) पर भी शानदार काम किया है. अबिषक बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्मी खानदान से आते हैं बावजूद इसके उन्होंने अभी भी बतौर एक्टर वो पहचान नहीं बना है जिसके वो हकदार है. ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर जानें आखिर कैसा था उनका और ऐश्वर्या का प्यार और किस तरह ये जोड़ बनी बॉलीवुड की सबसे अच्छी जोड़ी. Also Read - समंदर किनारे पति संग Romance With Yoga, टीवी एक्ट्रेस Aashka Goradia का ये अवतार है कमाल का!

अभिषेक (Abhishek Bachhan) अपना जन्मदिन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) और परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. वहीं फैंस भी इस खास मौके पर एक्टर को सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की ढेरों बधाईंयां दे रहे हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर कैसा था इनका सफर.

ऐश्वर्या (Aishwarya Rai) और अभिषेक (Abhishek Bachhan) की पहली मुलाकात साालों पहले 1997 पर एक फिल्म के सेट पर हुई थी जिसमें बॉबी देओल और ऐश्वर्या (Aishwarya Rai) साथ में काम कर रहे थे. इसके बाद दोनों ने पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर की औऱ इस फिल्म का नाम था 'ढाई अक्षर प्रेम के' हालांकि ये फिल्म पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई.

इस दौरान ऐश्वर्या का नम सलमान के साथ जुड़ा औऱ साथ ही वो विवेक के साथ भी उनके लव अफेयर की खबरें आई. हालांकि इस दौरान दोनों ‘कुछ न कहो’ में साथ नजर आए और दोनों की दोस्ती औऱ अच्छी हुई और साथ में अच्छा वक्त बिताया. इसके बाद ये जोड़ी फिल्म ‘गुरु’ के सेट पर बनी और दोनों की दोस्ती इसी दौरान प्यार में बदली.

फिल्म ‘गुरु’ की शूटिंग के दौरान अभिषेक ने उन्हें प्रपोज किया था और इस दौरान वो दोनों न्यूयॉर्क के एक होटल में थे. इसी होटल में अभिषेक ने बालकनी में घुटनों के बल बैठकर ऐश को प्रपोज किया था. हालांकि इस दौरान उन्हें अंगूठी लेने का वक्त नहीं मिला, ऐसे में अभिषेक ने फिल्म में ही इस्तेमाल हुई नकली अंगूठी से उन्हें अपना बना लिया था.