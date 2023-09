Janmashtami 2023: कृष्ण भक्ति में डूबे बॉलीवुड सितारे, कई सेलेब्स ने दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

देश में आज जन्माष्टमी के त्योहार की धूम है. भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है. आम लोग ही नहीं बल्कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के सितारे भी खास अंदाज से इस त्योहार को मना रहे हैं. आपको बता दें कि कई सितारे इस खास दिन पर दही-हांडी का आयोजन भी करते हैं. आपको बता दें कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है. कोरोना के दो सालों के बाद फिर से वही धूम देखने को मिल रही है.कान्हा की नगरी मथुरा में तो कृष्ण जन्मोत्सव की छटा देखते ही बन रही है वहीं मुंबई में दही-हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. इन सबके बीच कृष्ण जनमाष्टमी के मौके पर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर फैंस को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं.

हेमा मालिनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने घर के मंदिर से कान्हा संग राधा रानी की प्यारी सी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “जन्माष्टमी की मेरी सजावट की एक संक्षिप्त झलक, जिसे मैं हर साल इंडीविजुअल करना पसंद करती हूं! मैं राधारानी और कृष्ण के लिए नए कपड़े सिलती हूं और उन्हें सजाने में मुझे आनंद आता है. यह मेरे घर में मेरी अपनी निजी पूजा है. सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं.”

आपको बता दें कि इस खास दिन पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने सभी फैंस को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर शुभाकामनाएं दी हैं. जनमाष्टमी के मौके पर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर कान्हा की तस्वीर शेयर कर फैंस को कृष्ण जनमोत्सव की शुभकामना दी हैं. अमिताभ बच्चन ने लिखा, ‘जन्माष्टमी की अनेक-अनेक शुभकामनाएं.’

वहीं ऋतिक रोशन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “श्री कृष्ण का प्यार, करुणा और कोमलता हमारे जीवन को रोशन करे. कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं. ब्यूटिफुल लोग.”