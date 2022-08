Har Ghar Tiranga: आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में एक अगस्त से लेखक, क्रिकेटर, खिलाड़ी, फिल्म स्टार आदि सेलिब्रेटी सोशल मीडिया पर हर घर तिरंगा अभियान मे जुड़ेंगे औऱ इसकी शुरूआत हो चुकी है. आपके जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए 500 सेलिब्रिटी से संपर्क किया है. खास बात यह है कि 13 से 15 अगस्त तक यही सेलिब्रिटी तीन दिवसीय सेल्फी विद तिरंगा अभियान में सबको शुभकामनाएं भी देंगे. आपको बात दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक विशेष कैंपेन हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है. इस कैंपेन में हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और अपने घर को सजाएं. वहीं वो सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन आपको इस अमृत मोहत्सव कैंपेन में अब बॉलीवुड सेलेब्स भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अपनी सोशल मीडिया हैंडल की प्रोफाइनल पर तिरंगा की तस्वीर लगा रहे हैं.Also Read - मोदी के 'हर घर तिरंगा' अभियान के जवाब में कांग्रेस ने नेहरू की तस्वीर लगाई, RSS को लेकर कसा तंज

बॉलीवुड के खिलाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव रहते हैं, अब उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव में भाग लेते हुए अपनी प्रोफाइनल पर तिरंगा की तस्वीर लगाते हुए उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा 'आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मनाने का वक्त आ गया है. गर्व से शान से #HarGharTiranga लहराने का वक्त आ गया है'.



जैसे ही हम आजादी के 75वे वर्ष में एंट्री कर रहे हैं, हमें उन लोगों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारे ध्वज को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. उनकी यादों को जीवित रखने के लिए, आइए अपना तिरंगा घर ले आएं और गर्व के साथ इसको फहराएं.

As we enter the 75th year of our independence, we must not forget the sacrifices of those who laid down their lives to keep our flag high. To keep their memories alive, let’s bring home our Tiranga & proudly fly it from 13-15 Aug #HarGharTiranga https://t.co/0y963I9SBa

