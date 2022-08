Har Ghar Tiranga Song: भारत देश की आजादी के 75वें साल के शुभ अवसर को मद्देनजर रखते हुए अमृत महोत्सव का चलन शुरू हो गया है. जिसके तहत हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने हर घर तिरंगा के संकल्प की घोषणा की थी. ऐसे में अब हर घर तिरंगा (Har Ghar Tiranga) वीडियो सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है. गौरतलब है कि पीएम मोदी के एलान के बाद हर तरफ हर घर तिरंगा की मुहिम तेज हो गई. जिसके आधार पर फिल्मों सितारों संग कई नामी हस्तियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया. इस बीच हाल ही में अमृत महोत्सव नाम के ट्विटर हैंडल पर हर घर तिरंगा गाने को रिलीज कर दिया गया है. 4 मिनट 22 सेकेंड के इस गाने में आपको हिंदी सिनेमा के कई दिग्गज कलाकारों के साथ-साथ खेल जगत के सितारों की झलक देखने को मिलेगी.Also Read - फूलों और पत्तों नहीं इस बार Urfi Javed ने बालों से ढका अपना जिस्म, लोग बोले- पंखा न चला देना

इसमें अमिताभ बच्चन, विराट कोहली से लेकर प्रभास, अनुपम खेर, आशा भोसले, कपिल देव, नीरज चोपड़ा सहित कई सेलेब्स नजर आ रहे है. संस्कृति विभाग ने वीडियो शेयर कर लिखा- हर घर तिरंगा.. घर घर तिरंगा. हमारे तिरंगे, हमारे गौरव और एकता के प्रतीक को पूरे जश्न के साथ मनाएं क्योंकि हमारे देश ने 75 साल पूरे किए है. #HarGharTiranga #AmritMahotsav.

Volume up 🎚!

The biggest patriotic song of the year, the HAR GHAR TIRANGA Anthem, OUT NOW!! An ode to the strength & grace of our Tiranga, this song is going to rekindle in you a sense of pride & love for the nation. (1/2)#TirangaAnthem #AmritMahotsav #MainBharatHoon pic.twitter.com/fIpdS2joIu

— Amrit Mahotsav (@AmritMahotsav) August 3, 2022