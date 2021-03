Harbhajan Singh Geeta Basra Second time to Become Parents Again– भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह दूसरी बार पिता बनने वाले हैं. हाल ही में हरभजन सिंह ने अपनी पत्नी गीता बसरा के साथ एक फोटोशूट कराया है. गीता बसरा दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. इससे पहले हरभजन की एक बेटी है. Also Read - Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल के बर्थडे पर रूठी काजल राघवानी ने किया विश, 'आशिकी' के सेट पर Birthday Celebration की तस्वीरें

इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर हरभजन ने लिखा- ‘जल्द ही’. इन तस्वीरों में हरभजन और गीता की बेटी हिनाया हीर प्लाहा (Hinaya Heer Plaha) भी है जिन्होंने अपने हाथ में ब्लैक कलर की टी-शर्ट पकड़ी हुई है. जिसपर लिखा है- ‘जल्द ही मैं बड़ी बहन बनने वाली हूं.’ देखें, तस्वीरें… Also Read - वेकेशन पर मस्ती के मूड में दिखे Akshay Kumar, मछली पर बैठकर फिसले तो हुआ कुछ ऐसा...Video Viral

Also Read - Anil Kapoor ने 40 साल पुरानी फोटो शेयर कर कहा- मॉडल की तलाश है तो मुझे कॉल करें

बताया जा रहा है कि गीता बसरा की डिलीवरी जुलाई 2021 में होगी.