Harman Baweja-Sasha Ramchandani Wedding Photos and Videos: बॉलीवुड वेडिंग पर हर किसी की नज़रें टिकी रहती हैं. बीते रविवार एक्टर हरमन बावेजा (Harman Baweja) अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड साशा रामचंदानी (Sasha Ramchandani) के साथ शादी के बंधन में बंध गए. दोनों ने कोलकाता में सात फेरे लिए. साल 2008 में लव स्टोरी 2050 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले हरमन ने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर ली है. सोशल मीडिया पर हरमन की शादी की कुछ तस्वीरें और वीडियोज वायरल (Harman Baweja-Sasha Ramchandani Wedding Viral Photos and Videos) हो रही हैं. शादी के दिन यह कपल बेहद खूबसूरत लग रहा था. यहां देखिए बिग फैट वेडिंग की कुछ इनसाइड पिक्चर्स और वीडियोज: Also Read - Harman Baweja आज रचाएंगे शादी, Shilpa Shetty के पति Raj kundra ने संगीत पर मचाया धमाल...वीडियो वायरल

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

View this post on Instagram A post shared by Bolly Trendss (@bollytrendz)

View this post on Instagram A post shared by muvyz.com (@muvyz)

View this post on Instagram A post shared by Filmy Chutzpah (@filmy_chutzpah)

View this post on Instagram A post shared by Nari (@nari.kesari1)

इससे पहले हरमन और साशा की हल्दी सेरेमनी की भी फोटोज वायरल हुईं थी जिसमें कई टीवी और फिल्म स्टार्स नज़र आए थे. हरमन (Harman Baweja) के संगीत में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) अपने पति राज संग शामिल हुई थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया था उसमें राज जमकर नाचते हुए नजर आ रहे थे.

View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

View this post on Instagram A post shared by Aamir Ali (@aamirali)

बता दें कि हरमन की शादी बड़े धूम धाम से हुई है. बताया जा रहा है कि इस शादी मेर कोरोना के मद्देनज़र महज़ करीबी लोगों को ही बुलाया गया था.