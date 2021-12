Harnaaz Sandhu Wins Miss Universe 2021 Title: पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज़ संधू (Harnaaz Sandhu) ने मिस यूनिवर्स 2021 (Miss Universe 2021) का ताज अपने नाम कर लिया है. हर भारतीय इस जीत से बेहद खुश है और हो भी क्यों न. 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का टाइटल भारत के हिस्से में आया है. हरनाज़ ने 21 साल की उम्र में ये ख़िताब जीतकर दुनियाभर में भारत देश का नाम रौशन कर दिया है. ये जीत महज़ जीत नहीं है. बरसों बाद आई ये जीत एक ऐसा जश्न है जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है. हरनाज संधू 70th मिस यूनिवर्स (Harnaaz Sandhu is the New Miss Universe) चुनी गई हैं. हरनाज़ संधू से पहले साल 2000 में भारत से लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था.Also Read - Ajay Devgn की साली हर बार बोल्डनेस की हदें करती हैं पार, बहन काजोल को भी देती हैं मात, हॉटनेस से तबाही- Pics

12 दिसंबर को इजराइल में हुए 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का दबदबा रहा. 21 साल बाद एक भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स का ताज अपने सिर पर पहना है. पराग्वे और दक्षिण अफ्रीका की प्रतियोगियों को हराकर हरनाज ने यह खिताब अपने नाम किया है. आपको बता दें कि हरनाज़ के लिए ब्यूटी कम्पटीशन जीतना कोई नया नहीं हैं. वो पहले भी अपनी खूबसूरती का जादू बिखेर चुकी हैं.

View this post on Instagram A post shared by Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

हरनाज़ साल 2017 में मिस चंडीगढ़ भी रही हैं. इसके साथ ही वो मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया 2018 का टाइटल भी अपने नाम कर चुकी हैं. बता दें कि हरनाज़ ने मिस यूनिवर्स 2021 में अपने ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न लुक तक में सबको इम्प्रेस किया है. मिस यूनिवर्स 2021 में हरनाज़ संधू की मेक्सिको की पूर्व मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा ने की.