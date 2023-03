आप नेता के बाद हार्डी संधू ने राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को दी बधाई, कही ये बात

Parineeti chopra Raghav chadha Marriage: परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा एक साथ कई बार कई जगहों पर स्पॉट किए गए हैं और अब पंजाबी सिंगर और एक्टर हार्डी संधू ने बताया है कि उन्होंने परिणीति और राघव को बधाई दी है. बताते चलें कि परिणीति और राघव के रिश्ते की खबरें तब सामने आईं थी, जब राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा एक साथ रेस्टोरेंट में स्पॉट किए गए थे.

पंजाबी सिंगर-एक्टर हार्डी संधू ने डीएनए को दिए एक इंटरव्यू में कहा ‘मैं बहुत खुश हूं कि ये आखिरकार हो रहा है. मैं परिणीति को गुड लक विश करता हूं. हार्डी ने बताया कि जब वो और परिणीति फिल्म में साथ कर रहे थे तो अक्सर शादी की बात को लेकर चर्चा होती रहती थी और परिणीति मुझसे कहती थीं मैं तभी शादी करूंगी जब मुझे लगेगा मैंने अपना मिस्टर राइट ढूंढ़ लिया है. हार्डी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में परिणीत से बात की है. हार्डी कहते हैं- हां, मैंने उन्हें फोन किया और बधाई दी है’.

वहीं, इससे पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा ने ट्विटर अकाउंट पर राघव और परिणीति को शादी की बधाई दी थी. संजीव अरोड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि ‘मैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को दिल से मुबारकबाद देता हूं, उनके एक होने को खूब प्यार और खुशियां मिले, मेरी तरफ से शुभकामनाएं’. हालांकि अभी तक दोनों परिवार या फिर परिणीति या राघव की तरफ से इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है. दोनों ही इस मुद्दे पर बचते हुए नजर आ रहे हैं.