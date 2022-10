Robbie Coltrane Dies: ‘हैरी पॉटर’ के हैगरिड बन पॉपुलैरिटी बटोरने वाले हॉलीवुड एक्टर रॉबी कोल्ट्रेन का निधन हो गए हैं. वह 72 साल के थे. उनके निधन की खबर से अब पूरी दुनियाभर के लोगों में दुख में हैं. फैंस यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे. द हॉलीवुड रिपोर्टर’ के मुताबिक, रॉबी के निधन की पुष्टि उनकी एजेंसी ने की है. रॉबी कोल्ट्रेन ‘हैरी पॉटर’ सीरीज की फिल्मों के अलावा डिटेक्टिव ड्रामा ‘क्रैकर’ में भी नजर आए थे, वह अपनी कॉमेडी के लिए भी जाने जाते थे. कॉमेडी के अलावा रॉबी कोल्ट्रेन एक राइटर भी थे. बताया जा रहा है कि रॉबी कोलट्रन पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उनका अस्पताल इलाज चल रहा था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है. इस खबर ने बॉलीवुड को गम में डूबा दिया है.Also Read - मलाइका अरोड़ा ने फैशन इवेंट में दिखाई अपनी सेक्सी बॉडी, हॉट फिगर पर लट्टू हुए फैन्स

हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग ने भी ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. राउलिंग ने कोलट्रन को “अविश्वसनीय प्रतिभा” बताया. राउलिंग ने लिखा, “मैं रॉबी की तरह फिर कभी किसी को इस तरह से नहीं जान पाऊंगी.वह एक अविश्वसनीय प्रतिभा थे. वह अपनी तरह के इकलौते थे, और मैं उन्हें जानने, उनके साथ काम करने और उनके साथ हंस पाने के लिए खुद को भाग्यशाली मानती हूं. मैं उनके सभी बच्चों और उनके परिवार के लिए अपना प्यार और गहरी संवेदना भेजती हूं.” Also Read - क्या शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं आलिया भट्ट? अब बहन शाहीन भट्ट ने किया ये बड़ा खुलासा

I’ll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022