Katrina Kaif And Vicky Kaushal Are Dating Confirms Harsh Varrdhan Kapoor: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) का रिश्ता काफी लंबे समय तक चर्चा का विषय बना हुआ है. दोनों कई बार साथ में देखें गए हैं लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आती है कि दोनों साथ में हैं. ऐसे में अब इस खबर पर अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर (Harsh Varrdhan Kapoor) ने मुहर लगा दी है. Also Read - बॉलीवुड में कोरोना की दहशत, अब Vicky Kaushal और Bhumi Pednekar हुए महामारी का शिकार, दोनों की ऐसी है हालत

एक इंटरव्यू में हर्षवर्धन कपूर (Harsh Varrdhan Kapoor) से पूछा गया, ‘ इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी अफवाह है, जो उन्हें लगता है सही है या फिर पीआर मूव. इस पर हर्ष ने जवाब दिया, विकी और कटरीना साथ हैं और यह सच है. हर्षवर्धन कपूर (Harsh Varrdhan Kapoor) ने ये भी कहा कि ये कहने के बाद उन्हें लगता है कि ऐसा कहना और करना उनको भारी पड़ सकता है. Also Read - पर्दे पर होगी 'Sam Bahadur' की एंट्री, Vicky Kaushal करेंगे फील्ड मार्शल Manekshaw की बायोपिक- First Look



बता दें कि साल 2019 में कैटरीना (Katrina Kaif) और विक्की (Vicky Kaushal) को साथ में डिनर के दौरान स्पॉट किया गया था. इस दौरान उनकी तस्वीरें वायरल हुई थीं और तभी से दोनों को लेकर अफवाहें उड़ रही थीं. इसके साथ ही दोनों को अंबानी की होली पार्टी में साथ दिखाए दिए थे और बीच में अफवाह उड़ी थी कि दोनों साथ में हॉलीडे मना रहे हैं.