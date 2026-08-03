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'लॉक अप 2' का पहला फाइनलिस्ट बना ये कंटेस्टेंट, श्रेया को मिली एक खास एडवांटेज, शिवांगी जोशी हुईं इमोशनल

Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' को अपना पहला फाइनलिस्ट आखिरकार मिल ही गया है. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन है.

Written by: Ritika
Published: August 3, 2026, 2:27 PM IST
'लॉक अप 2' का पहला फाइनलिस्ट बना ये कंटेस्टेंट, श्रेया को मिली एक खास एडवांटेज, शिवांगी जोशी हुईं इमोशनल

Lock Upp 2: रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही नहीं शो के लेटेस्ट एपिसोड में तो एक से बढ़कर एक जबरदस्त ड्रामा भी देखने के लिए मिल रहा है. आपको बता दें एक गेम शुरू हुआ जिसमें उस रूम में एक 1 ही बचना था और फिर सभी लोगों के बीच में जबदस्त लडाई के बाद हर्षद चोपड़ा ने आखिरी में वो जीत हासिल की थी. श्रेया कालरा को गेम में एक ऐसी खास एडवांटेज मिली जिसने पूरे गेम को ही बदलकर रख दिया था. दूसरी ओर शिवांगी जोशी काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी. आइए आपको इसके बारे में अच्छे से बताते हैं आखिर ये क्या है.

हर्षद चोपड़ा बने सीजन के पहले फाइनलिस्ट

और पढ़ें: Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' से बाहर होकर फिर से लौटे हर्षद चोपड़ा, इस ट्विस्ट के साथ धीरज धूपर हुए बाहर

रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में आपको बता दें हर्षद चोपड़ा ने सीधे फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली. अंत में हर्षद चोपड़ा ने शानदार रणनीति और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर शिवांगी जोशी को हराकर जीत हासिल कर ली है.

श्रेया कालरा को मिला खास एडवांटेज

आपको बता दें इस रेस के दौरान श्रेया कालरा को एक खास एडवांटेज भी मिली है. शो मेकर्स ने इस एडवांटेज को बेहद खास अंदाज में पेश किया था, जिसको देखकर ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे. अब माना जा रहा है कि यह फायदा आगे के एलिमिनेशन के लिए इसको मिला है जो आगे के एपिसोड में दिखने के लिए मिलेगा,जिससे हर कोई और ज्यादा हैरान रहने वाला है.

शिवांगी जोशी हुईं भावुक

आपको बता दें इस पूरे गेम में शिवांगी जोशी काफी ज्यादा भावुक हो गई थी. इमोशनल पल में शिवांगी जोशी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकी और वहीं पर फूट-फूटकर रोई थी. दोनों के बीच आखिरी फैसला होना था और फिर हर्षद ने शिवांगी से कहा, “मैं वह गेम हारा था.’ उसकी बात सुनकर शिवांगी भावुक हो गईं और फिर काफी ज्यादा रोने लग गई थी.शिवांगी ने कहा कि अगर ‘लॉक अप 2’ जीतना उनकी किस्मत में लिखा है, तो वे ट्रॉफी को अपने दम पर जरूर हासिल करेंगी. खुद सेल से बाहर जाने की पेशकश दोनों ही पहले एकदूसरे से कर रहे थे.

फैंस की बढ़ी उत्सुकता

अब आपको बता दें फैंस की अब उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई है और लोग फिनाले का इंतजार भी कर रहे हैं. लगातार बदलते इमोशनल मोमेंट्स और दमदार टास्क शो को और भी दिलचस्प बना रहा है और लोग खूब तारीफ भी कर रहे हैं. श्रेया की खास एडवांटेज और शिवांगी के इमोशनल सफर पर ही लोगों की नजरें टिकी रह गई थी.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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