एक ही एपिसोड में पलटा पूरा गेम, हर्षद चोपड़ा हुए 'लॉक अप' से बाहर, इस कंटेस्टेंट को बना दिया पहला फाइनलिस्ट

Harshad Chopda Lock Upp eviction: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में एक ही एपिसोड में पूरा का पूरा गेम पलटकर रह गया है. हर्षद चोपड़ा घर से बेघर हो गए हैं.

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Harshad Chopda Lock Upp eviction: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में अब एक से बढ़कर एक नए ट्विस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसको फैंस भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. दर्शकों को भी इससे हैरान कर दिया. शो के मजबूत कंटेस्टेंट हर्षद चोपड़ा के एक फैसले ने पूरा का पूरा गेम ही पलटकर रख दिया है. सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी लोग इसकी कर रहे हैं. इस सीजन की ट्रॉफी किसके नाम होने वाली है फैंस को अब इसका ही इंतजार है और यही नहीं लोगों ने तो अपने फाइनलिस्ट के नाम भी सोच लिए हैं. ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले शो में एक ऐसा इमोशनल और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिला जिसने हर किसी को काफी ज्यादा चौंका दिया है. बीते दिन शो को अपना फाइनलिस्ट हर्षद चोपड़ा मिल गया था, लेकिन एक ही एपिसोड में पूरा का पूरा गेम ही पलटकर रह गया है, आइए आपको इसके बारे में पूरा बताते हैं.

फिनाले से पहले आया बड़ा ट्विस्ट

आपको बता दें फिनाले से पहले एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है, जिसको लेकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए हैं. सोमवार के एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख जब लॉक-अप में आए तो उन्होने श्रेया को दी गई स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने को कहा, तो उसने बिना झिझक शिवांगी जोशी को शो से बेघर होने के लिए कहे दिया था. श्रेया का यह फैसला सुनते ही हर्षद चोपड़ा पूरी तरह से टूट गए और श्रेया को बार-बार सॉरी भी बोला और अपना फैसला बदलने के लिए भी कहा. लेकिन श्रेया अपने स्टैंड पर रही और कोई भी बदलाव उन्होने नहीं किए.

हर्षद चोपड़ा का ने किया सैक्रिफाइस

रितेश देशमुख हर्षद को एक बड़ा ऑफर दिया और उनसे कहा कि वह चाहें तो खुद एलिमिनेट होकर शिवांगी जोशी को बचा सकते हैं. हर्षद ने एक ही पल में बिना कुछ सोचे समझे इसको मान लिया. शिवांगी के लिए शो छोड़ने का फैसला उन्होने कर लिया. हर्षद चोपड़ा खुद टर्मिनेट हो गए और उनकी जगह शिवांगी जोशी शो की पहली फाइनलिस्ट भी बन गई. हर्षद के जाने के बाद शिवांगी काफी ज्यादा रोती हुई भी नजर आईं. बाद में शिवांगी और श्रेया की तीखी बहस हो गई. इस एपिसोड को देखकर फैंस काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा हलचल भी देखने के लिए मिल रही है. कई यूजर्स ने हर्षद के फैसले को सच्ची दोस्ती भी बताया है.