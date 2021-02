Harshdeep Kaur Announces Her Pregnancy: बॉलीवुड में इन दिनों कई सारी एक्ट्रेस प्रेग्नेंसी के दौर से गुजर रही हैं, जहां हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने बेटी को जन्म दिया है, वहीं करीना कपूर (Kareena Kapoor) भी जल्द ही दोबारा मां बनने वाली हैं. ऐसे में अब बॉलीवुड सिंगर हर्षदीप कौर (Harshdeep Kaur) ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है. दरअसल सिंगर ने अपने मां बनने की बात सोशल मीडिया के जरिए बताई है. बॉलीवुड सिंगर हर्षदीप कौर (Harshdeep Kaur) ने इस जानकारी को अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है और उनकी तस्वीरें हर किसी को बेहद पसंद आ रही है. Also Read - Rani Mukherji On Black: Blind Girl का किरदार नहीं निभाना चाहती थीं रानी मुखर्जी, फिर.......

बॉलीवुड सिंगर हर्षदीप कौर (Harshdeep Kaur) ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की है जिसमें उनके पति नजर आ रहे हैं औऱ एक फोटो में वो अकेली है. सिंगर ने मल्टी कलर की फ्रॉक पहनी हुई है जिसमें उनका बेबी बंप साफ नज़र आ रहा है. हर्षदीप (Harshdeep Kaur) ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘इस लिटिल बेबी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, जो आधा हिस्सा मेरा है और आधा उसका जिससे मैं बहुत प्यार करती हूं. जूनियर कौर/सिंह मार्च 2021 में आ रहा/रही… आपकी दुआओं की जरूरत’. Also Read - BAFTA Awards 2021 के नॉमिनेशन में आया Priyanka Chopra का नाम, 'देसी गर्ल' जीत सकती हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब

बता दें कि सिंगर हर्षदीप (Harshdeep Kaur) ने 20 मार्च साल 2015 में मनकीत सिंह से शादी की थी और अब ये कपल पहली बार मां-पिता बनने की जर्नी पर है. सिंगर ने कई सारे बॉलीवुड गानों में अपनी आवाज दी है.वह कई रियलिटी शोज में जज की भूमिका में भी नजर आ चुकी हैं. हर्षदीप के इस पोस्ट पर बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें बधाई दे रहे हैं.